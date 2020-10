GOLDMAN SACHS belässt NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Netflix nach Zahlen zum dritten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 670 US-Dollar belassen. Unter dem Strich seien überraschend wenig Bezahlabos hinzugekommen, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe klar unterschätzt, wie schnell die jüngst in der Corona-Krise gewonnenen Kunden des Online-Videodienstes wieder abgewandert seien. Allerdings zeigte sich Terry weiterhin überzeugt, dass unter anderem dank massiver Investitionen ins Programm die Finanzkennziffern insgesamt die Markterwartungen deutlich übertreffen dürften./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 02:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Netflix Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de