Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So reicht ein Plus von nur rund rund sieben bis zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Topwert liegt bei 12,40 EUR. Die Situation ist also mehr als angespannt.

Der 200-Tage-Durchschnitt stellt sich aktuell auf 7,64 EUR. Wir befinden uns in der langfristigen Sicht demnach in Aufwärtstrends. Im kürzeren Zeitfenster sind Trends positiv, da die Aktie über ihrer 50-Tage-Linie notiert.

Fazit: SLM Solutions kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.