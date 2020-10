12. Internationale LCA Food Conference erfolgreich online durchgeführt - Virtuelles Format überzeugt mit mehr als 350 Teilnehmenden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Quakenbrück (ots) - Die LCA Food ist eine Konferenzreihe und ein weltweitesForum zur Ökobilanzierung von agrar- und ernährungswirtschaftlichen Systemen.Die Konferenz wird alle zwei Jahre veranstaltet. Corona bedingt wurde dieVeranstaltung nicht wie geplant in Berlin ausgerichtet, sondern in einvirtuelles Format verwandelt. Die damit verbundenen Herausforderungen konnten ineinem neuen Konferenzkonzept erfolgreich umgesetzt werden. Diese wurde von über350 Teilnehmenden aus aller Welt angenommen. Unter dem Titel "towardssustainable agri-food system" stand der Austausch neuer wissenschaftlicherErkenntnisse, Ideen und Optionen zu einem nachhaltigem Agrar- undLebensmittelsystem im Mittelpunkt.Neben dem DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V. wurde dieKonferenz in diesem Jahr von der Corsus - corporate sustainability GmbH, demZentrum für nachhaltige Unternehmensführung und thinkstep ausgerichtet. DieOrganisation übernahm federführend Dr. Sergiy Smetana (DIL) mit derUnterstützung von Dr. Ulrike Eberle (Corsus und ZNU) und Dr. Ulrike Bos(thinkstep). Die vier Organisationen schlossen sich zusammen, um eineLCAFood2020-Plattform bereitzustellen, auf der Hochschulen, Forschungsinstitute,Industrie und Regierung zusammenarbeiten, um die Umweltauswirkungen deraktuellen Agrar- und Lebensmittelsysteme zu reduzieren und zukünftigenachhaltige Optionen zu entwickeln.Die LCA Food 2020 wurde am 13. Oktober um 16 Uhr offiziell von Dr. Volker Heinz(DIL-Vorstand) eröffnet. Bevor es mit einer Eröffnungsdiskussion miteingeladenen Sprechern zum Thema "Zukunft der Ökobilanzierung und nachhaltigerLebensmittel" losging, hielt Prof. Dr Ludwig Theuvsen, Staatssekretär imNiedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft undVerbraucherschutz noch ein Grußwort im Namen der niedersächsischenLandesregierung. Die anschließende spannende Live-Diskussion wurde von Dr. AnkeButscher (corsus) moderiert. An der Diskussion nahmen Prof. Dr. Ludwig Theuvsen(Land Niedersachsen), Dr. Volker Heinz (DIL), Dr. Grace Douglas (NASA), Dr.Christian Schultze-Wolters (IBM), Dr. Peter Saling (BASF), Christoph Heinrich(WWF) und Llorenç Milà i Canals (United Nations) teil.Neben der Vielzahl an Möglichkeiten, die neue Technologien für die Produktionnachhaltiger Lebensmittel bieten, wurde vor allem auch die Bildung hin zu einerbewussteren Gesellschaft in den Vordergrund gestellt. Außerdem müsse dieBetrachtung der Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich ganzheitlich erfolgen undsich nicht auf einzelne Teilbereiche beschränken. "Wenn wir uns nicht schnell in