Und wieder grüßt der Szew von oben

Für unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection gibt es aktuell leider mal wieder keine Kurse. Wie immer ist der Grund dafür ein bei Lang & Schwarz aktuell nicht handelbares Wertpapier, wodurch bei einem „unserer“ wikifolios der aktuelle Stand nicht ermittelt werden kann. Das überträgt sich dann entsprechend auch auf unser Dachwikifolio.

Dessen Indexstand ist seit Montagnachmittag um 14:47 Uhr bei 124,60 Euro festgeschrieben. Da wir das Depot parallel auch in unserer eigenen Datenbank pflegen, können wir uns dem tatsächlichen Wert zumindest ansatzweise nähern. Das mangels aktueller Kurse dabei nicht berücksichtigte wikifolio Earnings Per Share Surprise Trader von Christian Nüchter hat nur einen Depotanteil von 2,2%, sodass unsere Berechnungen schon sehr genau sind. Demnach steht das Dachwikifolio aktuell bei rund 124,10 Euro. Der Kursrutsch der vergangenen beiden Tage hat sich also nicht groß negativ auf die Performance ausgewirkt. Im Wochenvergleich liegen wir 1,0% im Minus, während der DAX 3,1% an Wert verloren hat. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 vergrößert sich dadurch auf 12,6 Prozentpunkte.