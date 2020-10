NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Mittwoch weiter stabilisiert. Nach dem schwachen Wochenauftakt und einer moderaten Erholung am Dienstag hielten sich die Kursbewegungen nun aber in engen Grenzen.

Der Dow Jones Industrial stand zuletzt 0,03 Prozent höher bei 28 316,40 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,12 Prozent auf 3447,17 Punkte nach oben und der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,27 Prozent im Plus bei 11 708,80 Zählern.