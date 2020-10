München (ots) - Die Dr. Beckers Central Apotheke in den Stachus Passagen München

ist offizieller Partner von NOVENTI, apothekereigene Unternehmensgruppe seit 120

Jahren. Geschäftsführer Marcel Becker ist passionierter Apotheker der ersten

Stunde. Seine erste Apothekenerfahrung sammelte er bereits im Alter von zwölf

Jahren im väterlichen Betrieb. Seit 2009 ist er mit 50 Mitarbeitern in der

Verantwortung für die Dr. Beckers Central Apotheke. Zudem gründete er 2012 die

Apovid GmbH. Im Zuge der neu geschlossenen Partnerschaft mit NOVENTI beantwortet

der geschäftsführende Apotheker alle Fragen rund um seine Beweggründe.



Herr Becker, Ihre Leidenschaft hat eine lange Tradition, Sie feiern in diesem

Jahr 50-jähriges Jubiläum. Was ist das Geheimrezept für Ihren Apothekenerfolg?







familiäre Atmosphäre. Dies liegt in unsere DNA, in unserer Tradition, die durch

meinen Vater, Dr. Dr. Helmut Becker, vor 50 Jahren implementiert wurde und bis

heute fortgeführt wird. Diese Sichtweise ist nicht nur ein essentieller Teil

unserer Firmenphilosophie gegenüber unseren Kunden, sondern auch gegenüber

unseren Partnern, weshalb wir eine enge Bindung zu NOVENTI und zu deren

handelnden Personen, wie Dr. Hermann Sommer, aufgebaut haben. Wir möchten unser

Jubiläum zum Anlass nehmen, eine zukunftsgerichtete Partnerschaft einzugehen und

die Themen "eRezept ready" sowie "Klimaneutralität" zu unseren zu machen.



Wie wichtig ist dieser Schritt für Ihre digitale Zukunftsstrategie im

Apothekenmarkt?



Die voranschreitende Digitalisierung ist Haupttriebfeder unserer

unternehmerischen Entscheidungen. Die Corona-Pandemie hat die Potenziale und

zukünftigen Entwicklungen dieses Themenfeldes mehr als deutlich aufgezeigt,

weshalb wir uns als Dr. Beckers Central Apotheke darin bestätigt fühlen, bereits

vor Jahren in dieses Themenfeld investiert zu haben. Die Etablierung eines

eigenen Online-Shops, digitaler Beratungskonzepte sowie eines Ort- und

zeitungebundenen Kundenzugangs sind bereits heute und in Zukunft DAS

strategische Ziel.



Mit NOVENT haben Sie jetzt einen Full-Service Gesundheitspartner an Ihrer Seite.

Was waren die Gründe für Ihre Wahl?



Durch die genossenschaftliche Struktur, die seit 120 Jahren besteht, haben wir

die NOVENTI in der Vergangenheit bereits als essenziellen Partner wahrgenommen.

Das Abrechnungszentrum der NOVENTI ist bereits seit langem zuverlässiger Partner

Das Abrechnungszentrum der NOVENTI ist bereits seit langem zuverlässiger Partner

an unserer Seite und wird auch in Zukunft unsere erste Wahl sein. Dies wurde







