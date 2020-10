WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit klaren Verlusten geschlossen. Die weiterhin wichtigsten Themen am Markt waren neben den steigenden Corona-Infektionszahlen, ein mögliches US-Konjunkturpaket und die Post-Brexit-Verhandlungen. Der Leitindex ATX gab um 0,87 Prozent auf 2175,04 Punkte nach. Der ATX Prime sank um 0,86 Prozent auf 1113,73 Zähler.

Einfluss auf die Märkte dürften zudem weiter die Post-Brexit-Verhandlungen haben. Nach Äußerungen des EU-Chefunterhändlers Michel Barnier zur Wochenmitte, die auf ein "konstruktives" Miteinander abzielten, war zuletzt bekannt geworden, dass an diesem Donnerstag die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien weitergeführt würden.

Mit Blick auf die Einzelwerte rückte eine Reihe an Unternehmensnachrichten in den Fokus, darunter auch eine Zahlenvorlage der Telekom Austria . Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2020 zwar einen Umsatzrückgang von 0,9 Prozent, das Nettoergebnis stieg allerdings im selben Zeitraum um 4,6 Prozent. Der Telekom-Austria-Chef Thomas Arnoldner sieht den Konzern trotz der Roamingausfälle durch Corona und die Wechselkursschwankungen bei Tochtergesellschaften in Südosteuropa "gut aufgestellt", nicht zuletzt wegen der "massiven Entschuldung" der vergangenen Jahre. Die Aktie verlor dennoch 0,51 Prozent, nachdem sie über weite Teile des Handelstags im Plus notiert hatte.

Die Anteilsscheine der Post stiegen um 1,40 Prozent. Post-Chef Georg Pölzl stellte in Istanbul die weiteren Pläne bei dem türkischen Tochterunternehmen Aras Kargo vor. Eine Milliarde türkische Lira (107,3 Millionen Euro) werden in den nächsten fünf Jahren investiert, 200 Millionen Lira bereits nächstes Jahr.

Porr gaben indes um 3,41 Prozent nach. Die Errichtergesellschaft des Brenner Basistunnels (BBT SE) streitet mit einem vom Konzern angeführten Konsortium rund um einen 966 Millionen Euro schweren Teilauftrag für den Tunnel. Laut einem Bericht der Zeitung "Kurier" unter Berufung auf Insider könnte der zuletzt avisierte Fertigstellungstermin 2030 dadurch wackeln. Am Donnerstag trifft sich der BBT-Aufsichtsrat - dort soll der BBT-Vorstand die Auflösung des Vertrages mit der Arge H51 Pfons-Brenner vorschlagen.

Die Aktien der CA Immo gingen mit minus 0,97 Prozent aus dem Handel. Das Unternehmen begab einen 350 Millionen Euro schweren festverzinslichen, nicht nachrangigen, unbesicherten Green Bond. Der Nettoerlös soll für künftiges Wachstum, eine Optimierung der Finanzierungsstruktur und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden, teilte die Firma mit.

Andritz schlossen dagegen um 1,36 Prozent höher. Der Grazer Maschinenbauer zog einen Großauftrag in Kanada an Land: Bei der Hydro-Quebec, die man bereits in den 1960er-Jahren ausgestattet hatte, werden voraussichtlich alle 14 Turbinen-Generator-Einheiten zu je 54 Megawatt im Kraftwerk Carillon am Ottawa River neu ausgerüstet. Der Auftrag zur Lieferung und Installation der ersten sechs Stück wurde Ende September unterzeichnet, teilte der Konzern mit. Allein die ersten sechs Stück dürften gut 150 Millionen Euro an Auftragswert haben. Über den genauen Preis wurde allerdings Stillschweigen vereinbart./sto/dkm/APA/jha