Integration von Acronis Cyber Protect verbessert Sicherheit für Citrix® Workspace(TM)

"Das Ziel muss ein einheitliches, sicheres und zuverlässiges Benutzererlebnisfür Mitarbeiter sein, damit sie motiviert und produktiv bleiben. Der Arbeitsortdarf dabei keine Rolle spielen", erklärte PJ Hough, EVP, Chief Product Officerbei Citrix. "Dank der Integration von Acronis mit Citrix können Unternehmenumfassende Cyber Protection bereitstellen, mit der die Sicherheit von Benutzernvirtueller Anwendungen und Desktops verbessert wird, ohne die Benutzererfahrungzu beeinträchtigen. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass ihre Ressourcen undDaten jetzt und in Zukunft geschützt sind."Die Integration von Acronis Cyber Protect mit Citrix Workspace ermöglichterweiterte Cyber Security-Funktionen, die vorhandene Datenschutz- undSicherheitsmassnahmen von Citrix ergänzen. Deshalb sichert die nach VB100zertifizierte Malware-Schutzlösung die Endpunkte mit Echtzeitschutz ab.Cyber Protection für virtuelle DesktopsOhne ausreichende Cyber Protection kann ein erfolgreicher Angriff auf einenvirtuellen Desktop die gesamte Umgebung gefährden. Sobald die erste Maschinebeim Kunden kompromittiert wurde, kann sich die Infektion innerhalb desNetzwerks verbreiten und Daten auf anderen Maschinen verschlüsseln. Diewahrscheinliche Folge sind verheerende Ausfälle und entgangene Einnahmen.Umfassende Cyber Protection vereint Data Protection und erweiterte CyberSecurity in einer Lösung (https://www.acronis.com/en-us/articles/idc-summary/) ,die bewährten Schutz vor solchen aktuellen Bedrohungen gewährt. Durch dieIntegration mit Citrix bietet Acronis Cyber Protect eine einheitliche undkostengünstige Lösung, mit der MSPs die virtuellen Desktop-Umgebungen vordirekten Angriffen schützen können.Acronis Roadmap hält weitere Citrix-Integrationen bereitDiese Integration ist die erste von zahlreichen Funktionen, die Acronis für dieUnterstützung von Citrix plant. Weitere Erweiterungen sind für Anfang2021vorgesehen: Folgende Funktionen für MSPs werden bald verfügbar sein:- Agentenloser Malware-Schutz für virtuelle Maschinen .- Malware-Schutz für Benutzerprofile: Tests durch unabhängigeCybersicherheitslabore wie AV-TEST (https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/100-detection-rate-zero-false-alarms-independent-lab-tests-acronis-cyber-protect-cloud) und Virus Bulletin (https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/acronis-cyber-protect-cloud-earns-vb100-certification) zeigen, dass der Malware-Schutz vonAcronis Cyber Protect 100 % der Malware-Angriffe erkennt.- Agentenloses Backup für Citrix Hypervisor(https://www.citrix.com/products/citrix-hypervisor/) : Die agentenlosen AcronisBackups für die virtualisierten Citrix-Umgebungen stellen eine effizientereMöglichkeit zur Erfassung von Backups dar, da der RAM/CPU-Bedarf bis zu 10 malgeringer ist. Damit wird der Zeitbedarf für die Verwaltung mehrererBackup-Agenten pro virtueller Maschine erheblich reduziert.Weitere Informationen zu Acronis Cyber Protect in Citrix Workspace:https://citrixready.citrix.com/acronis-inc/acronis-cyber-protect-cloud.html .