Medios AG: Finanzvorstand Matthias Gärtner wird zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt

Berlin, 21. Oktober 2020 - Der Aufsichtsrat der Medios AG ("Medios"), eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland, hat beschlossen, Matthias Gärtner mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen. Zudem soll sein Vorstandsvertrag in Kürze vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert werden. Matthias Gärtner hat von Anfang an beim Aufbau der Medios-Gruppe als Vorstandsmitglied mitgewirkt und ist seit 2016 Finanzvorstand. Er hatte einen entscheidenden Anteil am erfolgreichen Börsengang des Unternehmens und dem anschließenden dynamischen Wachstum.

Der amtierende Vorsitzende des Vorstands, Manfred Schneider, wird seinen am 31. Dezember 2020 planmäßig auslaufenden Vertrag aus familiären Gründen nicht verlängern und aus dem Vorstand ausscheiden. Der Vorstand wird somit künftig mit den weiteren amtierenden Vorständen aus einem dreiköpfigen Team bestehen.

Manfred Schneider bleibt als Gründer und Großaktionär weiterhin eng mit der Medios AG verbunden und soll maßgebliches Mitglied eines neu zu gründenden Beirats des Unternehmens werden. Zudem hat Manfred Schneider einer freiwilligen 6-monatigen Lock-up-Vereinbarung für den wesentlichen Teil seiner Medios-Aktien bereits zugestimmt.

Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG: "Wir freuen uns sehr, dass die Gesellschaft durch diese Lösung von einem sehr erfahrenen Vorstandsteam weitergeführt werden kann. Einen besonderen Dank sprechen wir dem Vorstandsvorsitzenden und Unternehmensgründer Manfred Schneider aus, der Medios wesentlich geprägt und vorangebracht hat. Wir freuen uns, dass er dem Unternehmen als Hauptaktionär, aber auch als Berater erhalten bleibt, und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."