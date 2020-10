× Artikel versenden

BIOQUAL Presents Unaudited Financial Results for First Quarter of Fiscal Year 2021

BIOQUAL, Inc. (OTC Pink: BIOQ) (www.bioqual.com): Three Months Ended August 31, 2020 2019 Revenue $ 14,920,475 $ 10,067,876 Income Before Income Tax $ 2,496,988 $ 1,874,483 Net Income $ 1,766,588 $ 1,324,483 …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.