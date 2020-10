Nouvelle intégration d'Acronis Cyber Protect pour renforcer la sécurité des clients Citrix® Workspace(TM)

Citrix promet une expérience de travail cohérente, sans complications inutilesni distractions, amenant les salariés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dessolutions comme Citrix Workspace, espace de travail numérique, intelligent ethaute performance, favorable à une plus grande productivité et à un fortengagement des salariés, s'imposent maintenant que la pandémie de COVID-19 acontraint deux tiers de tous les salariés à basculer en télétravail.Mais cela conduit les entreprises à devoir lutter contre la forte augmentationdes cyberattaques sophistiquées qui visent ceux qui utilisent des systèmes etréseaux domestiques rarement aussi résilients que les environnements de bureau.La cyberprotection des postes de travail virtuelsLa sophistication croissante des cyber menaces modernes fait que tout pointd'accès est potentiellement vulnérable aux attaques de malwares risquant demodifier ou de détruire des fichiers et d'injecter du code malveillant.Une approche de cyberprotection globale fédère protection des données etcybersécurité avancée en une solution(https://www.acronis.com/en-us/articles/idc-summary/) , instaurant une ligne dedéfense efficace contre ces menaces modernes. Ainsi, développeurs et éditeursindépendants peuvent améliorer leurs solutions via les API et SDK d'AcronisCyber Platform.Par cette intégration de Citrix, Acronis Cyber Protect propose aux MSP unesolution unifiée et économique leur permettant de protéger les environnements depostes de travail virtuels des attaques directes.Acronis prévoit de nouvelles intégrations Citrix dans sa feuille de routeQuatre autres intégrations de solutions Citrix sont prévues début 2021 parAcronis à la suite de celle-ci. Voici quelques-unes des fonctionnalités dont lesMSP pourront bientôt profiter :· Protection antimalware sans agent des machines virtuelles.· Protection antimalware des profils d'utilisateurs.· Sauvegardes sans agent pour Citrix Hypervisor(https://www.citrix.com/products/citrix-hypervisor/) .· Protection continue des données des profils d'utilisateurs." Il est plus important que jamais d'appliquer une cyberprotection la pluscomplète et intuitive possible aux environnements de postes de travail virtuels" , déclare Serguei " SB " Beloussov, fondateur et CEO d'Acronis. " D'où lanécessité de travailler avec des partenaires, comme c'est le cas avec Citrix,pour développer et déployer des technologies intégrées afin de s'assurer que lesentreprises pourront continuer de prospérer pendant et après le COVID-19. "Pour en savoir plus cliquer ici(http://citrixready.citrix.com/acronis-inc/acronis-cyber-protect-cloud.html)Essai de 30 jours (https://www.acronis.com/en-us/cloud/cyber-protect/trial/)pour les MSP, et plus d'informations pour les développeurs et ISV ici(http://www.acronis.com/en-us/partners/cyber-platform/)Contact:Andreas Rossbach | PR& Communication Manager Europe at AcronisMobile: +49 151 40767189Linkedin: A.RossbachTwitter:@rossbachacronisContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/144061/4740560OTS: Acronis