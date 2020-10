L'integrazione di Acronis Cyber Protectporta a un nuovo livello la sicurezza di Citrix® Workspace(TM)

Milano (ots) - La maggior parte delle attività aziendali si svolge oggisull'edge, con i dipendenti che lavorano da casa, spesso su dispositivi endpointpersonali e vulnerabili. Di pari passo alla crescita del volume dei datiaziendali sensibili a cui si accede con dispositivi fuori dal controllodell'organizzazione, aumenta anche la superficie d'attacco che i team IT devonoproteggere. Per venire incontro a questa realtà così complicata, Acronis(https://www.acronis.com/) ha annunciato lo sviluppo di una soluzione integratadedicata ai provider di servizi gestiti (MSP) e progettata per migliorare laprotezione delle risorse dei clienti che utilizzano Citrix Workspace(https://www.citrix.com/products/) qualunque sia la loro sede di lavoro.Soluzioni come Citrix Workspace - uno spazio digitale altamente performante,sicuro e intelligente, che incentiva la produttività e il coinvolgimento delpersonale - sono diventate strategiche, anche alla luce del fatto che due terzidi tutti i dipendenti sono oggi in telelavoro, a seguito alla pandemia diCOVID-19.

L'integrazione di Acronis Cyber Protect e Citrix Workspace, resa possibile dalleAPI e dagli SDK di Acronis Cyber Platform, aggiunge funzionalità dicybersecurity avanzate che migliorano le misure di sicurezza e privacy poste inessere da Citrix. La soluzione antimalware certificata VB100 che ne risultaprotegge gli endpoint in tempo reale grazie all'euristica statica ecomportamentale fondata sull'intelligenza artificiale e a tecnologie antivirus,antiransomware e anticryptojacking su richiesta, che prevengono gli attacchidiretti contro l'app Citrix Workspace."Affinché rimanga coinvolto e produttivo, è fondamentale fornire al personaleun'esperienza uniforme, sicura e affidabile, indipendentemente dal luogo in cuilavora", ha affermato PJ Hough, EVP, Chief Product Officer di Citrix."L'integrazione dell'approccio di Acronis nelle soluzioni Citrix consente alleaziende di erogare la Cyber Protection completa che garantisce la sicurezzadegli utenti di app e desktop virtuali, senza intralciare la loro esperienzalavorativa e assicurando la protezione di risorse e dati, ora e in futuro".Integrandosi in Citrix, Acronis Cyber Protect offre una soluzione coerente e dalcosto contenuto, che consente agli MPS di proteggere gli ambienti desktopvirtuali dagli attacchi diretti. La tecnologia antimalware avanzata utilizza idriver a livello del kernel per impedire la modifica di file e voci del registrodi sistema e l'iniezione di codice dannoso.Questa è la prima delle numerose funzionalità che Acronis ha programmato asupporto delle soluzioni Citrix; l'introduzione di quattro ulteriori migliorie èprevista per l'inizio del 2021. Alcune delle novità che saranno a brevedisponibili agli MSP sono:protezione antimalware senza agente per macchinevirtuali, protezione antimalware per profili utente, backup senza agente perhypervisor Citrix (https://www.citrix.com/products/citrix-hypervisor/) eprotezione dati continua per i profili utente."In questo periodo è più forte che mai l'esigenza di dotare gli ambienti desktopvirtuali di soluzioni di Cyber Protection intuitive e funzionali" ha dichiaratoSerguei "SB" Beloussov, fondatore e CEO di Acronis. "È strategico collaborarecon partner del calibro di Citrix allo sviluppo e all'integrazione di tecnologieche garantiscano alle aziende di sopravvivere e crescere, nell'era del COVID-19e ben oltre."Per scoprire tutti i vantaggi dell'integrazione di Acronis Cyber Protect inCitrix Workspace, visitare:https://citrixready.citrix.com/acronis-inc/acronis-cyber-protect-cloud.html .