Beim Global Summit On Kidney Disease Innovation And Choice sind 70 Länder vertreten

Bei diesem weltweiten Gipfeltreffen konnten sich Teilnehmer aus mehr als 70 Ländern austauschen und es wurden über 20 Sonderveranstaltungen mit medizinischen Sachverständigen und Patientenexperten zu folgenden Themen abgehalten: Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Niere und Nierenpatienten, künstliche Intelligenz und Früherkennung von Krankheiten, mehr Diversität bei klinischen Studien, Präzisionsmedizin, genetische Voraussetzungen wie APOL1, tragbare und künstlich implantierbare Geräte sowie Neuerungen bei der häuslichen Dialyse. Zehntausende Patienten, Experten für klinische Studien, Arzneimittelforscher, medizinische Fachkräfte und politische Entscheidungsträger aus der ganzen Welt haben an der virtuellen Konferenz teilgenommen.

Der Gipfel ist Teil der strategischen und globalen Innovations- und Kollaborationsinitiative der AAKP namens Decade of the Kidney, die letztes Jahr bei Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung mit dem Weißen Haus (Executive Order on Advancing American Kidney Health) verkündet wurde.

Die Veranstaltung wurde von Dr. Griffin Rodgers eröffnet, dem Direktor des National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) sowie Leiter der Molecular and Clinical Hematology Branch am U.S. National Institutes of Health (NIH). Dr. Rodgers ist ein internationaler Fürsprecher für die Einbeziehung von Patienten bei Forschung und Innovation und hat sich nicht nur in der Forschung einen Namen gemacht, sondern ist auch wegen seiner Beteiligung an der Entwicklung von Hydroxycarbamid bekannt, dem ersten effektiven und von der FDA zugelassenen Wirkstoff für die Behandlung von Sichelzellenanämie. Dr. Rodgers hat 2018 die President's Medal von der American Society of Nephrology (ASN) erhalten und sitzt im Vorstand des American Board of Internal Medicine (ABIM). Sehen Sie hier Dr. Rodgers Auftritt beim Global Summit.