WorldRemit erwartet Verdoppelung bei Überweisungen nach Simbabwe innerhalb von sechs Monaten und gibt neue Partnerschaft mit OK Zimbabwe bekannt

Dem Unternehmen zufolge führt dieses beschleunigte Wachstum auf die Anzahl der während des Covid-19 bereitgestellten Geldannahmestellen zurück. Es wurden bedeutende Partnerschaften mit Unternehmen wie Mukuru und zuletzt mit OK Stores geschlossen, um den Kundenstamm sowohl in ländlichen als auch in Stadtrandzonen zu vergrößern und die Öffnungszeiten auszuweiten.

Pardon Mujakachi, Head of Sub Saharan Africa und Country Director für Simbabwe bei WorldRemit, erklärt: „Wir prüfen ständig, wie wir auf die steigende Nachfrage nach unserem Produkt in der Diaspora reagieren und innovative Auszahlungsoptionen für Kunden zu Hause entwickeln können. Die Kundennachfrage schafft Möglichkeiten für Wachstum und die Erweiterung unserer Präsenz, insbesondere in den schwer zugänglichen Gebieten Simbabwes. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Simbabwer überall Zugang zu unserem Service erhalten.“

Die Simbabwer in der Diaspora treiben das exponentielle Wachstum an, da sie zunehmend die Vorteile der digitalen WorldRemit-Plattform nutzen. Der Dienstleister berechnet für Überweisungen nach Simbabwe aus mehr als 50 Ländern, darunter Großbritannien, die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Südafrika, die niedrigsten Gebühren. „Unser digitales Modell bietet den Kunden die Möglichkeit, auch unterwegs Transaktionen bequem zu veranlassen, und gleichzeitig eine schnelle und erschwingliche Option, um Geld an ihre Lieben zu Hause zu schicken“, so Mujakachi.

In Partnerschaft mit OK Zimbabwe und mit Unterstützung von Countitouch Technologies hat WorldRemit einen neuen Auszahlungsdienst eingeführt, der es Simbabwern ermöglicht, Überweisungen zu erhalten, sofort einzukaufen und Bargeld in 64 OK Zimbabwe-Geschäften abzuholen. „Diese Einzelhandelspartnerschaft mit OK Zimbabwe – unterstützt von Countitouch Technologies – ist eine Premiere für uns. Unser erster Einzelhandelspartner garantiert die Verfügbarkeit von Bargeld und bietet die Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Sicherheit, die wir unseren Kunden bieten. Ab jetzt ist jeder Tag ein Überweisungstag. Die Einzelhandelskette OK Zimbabwe ist die größte des Landes und bietet uns die Möglichkeit, unsere Überweisungsdienstleistungen für Simbabwer zu erweitern“, berichtet Mujakachi.