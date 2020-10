TRATON SE: TRATON SE gibt vorläufige Ergebnisse für 9M/Q3 2020 bekannt

Q3 2020: ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 210 Millionen Euro und eine Umsatzrendite von rund 3,7%.

Q3 2020: Der Netto-Cashflow des Industriegeschäfts belief sich auf rund 200 Millionen Euro.

Das vorläufige operative Ergebnis beinhaltet eine Bereinigung in Höhe von rund 50 Millionen Euro und liegt für das dritte Quartal 2020 bei rund 160 Millionen Euro. Die Definition des bereinigten operativen Ergebnis ist auf S. 75 des Halbjahres-Zwischenberichts 2020 zu finden ( https://ir.traton.com/websites/traton/German/3000/finanzberichte-_-pra ... ).Angesichts der Entwicklung des dritten Quartals erwartet die TRATON SE auch für den Rest des Jahres einen positiven Einfluss auf das Gesamtergebnis, wobei das vierte Quartal 2020 jedoch das übliche Muster der Saisonalität zum Jahresende aufweisen wird. Diese Aussage steht unter der Annahme, dass keine weiteren COVID-19-bezogenen signifikanten Einschränkungen der allgemeinen Geschäftsentwicklung auftreten.Dementsprechend plant TRATON derzeit, spätestens am 10. November 2020 zusammen mit den 9M Ergebnissen eine aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zu veröffentlichen.Kontakt:Rolf WollerHead of Treasury and Investor RelationsT +49 162 172 33 62rolf.woller@traton.comTRATON SEDachauer Str. 64180995 München, Deutschland