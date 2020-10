Monument gibt Joint Venture-Vereinbarung für das Tuckanarra-Projekt in Westaustralien bekannt

Tuckanarra ist derzeit zu 100 % Eigentum von Monument, über die australische Tochtergesellschaft Monument Murchison Pty. Ltd. („Monument Murchison“), die auch 100 % der Burnakura- und Gabanintha-Goldprojekte („Murchison-Goldprojekte“) als primäre hochwertige Goldentwicklungsprojekte im Bezirk Meekatharra hält. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion wird ODY Eigentümer eines 80%igen Anteils an Tuckanarra und wird Tuckanarra zusammen mit Monument im Rahmen eines Contractual Joint Ventures entwickeln.

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1), „Monument“ oder das „Unternehmen“, freut sich bekanntzugeben, dass es eine Joint Venture-Vereinbarung (die „Transaktion“) mit Odyssey Energy Ltd (künftige Umbenennung in Odyssey Gold Ltd möglich) (ASX: ODY) abgeschlossen hat, um das Tuckanarra-Goldprojekt („Tuckanarra“) im Murchison-Goldfeld voranzutreiben.

HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

Verkauf von 80 % der Beteiligung an Tuckanarra gegen einen Betrag von 5 Mio. AUD in bar unter bestimmten Bedingungen

Einbehalt einer NSR-Lizenzgebühr von 1 % auf die 80%ige Beteiligung von Odyssey

Aufrechterhaltung einer 20%igen freien Beteiligung am Tuckanarra-Projekt bis zu einer Entscheidung zum Abbau

Vorzugsweise Verarbeitung des Golderzes von ODY in der Burnakura-Goldfabrik von Monument vorbehaltlich der Handelsbedingungen

Gemeinsame Entwicklung des Tuckanarra Goldprojekts durch ein Contractual Joint Venture



President und CEO Cathy Zhai kommentiert dies wie folgt: „Die JV-Vereinbarung mit Odyssey ist ein strategischer Schritt des Unternehmens, Tuckanarra, eines unserer hochqualitativen Goldprojekte, zu veräußern, damit es schneller vorangebracht werden kann. Unser Team konzentriert sich auf die wichtigsten Burnakura- und Gabanintha-Goldprojekte, ehemalige Bergbauzentren in der Region Meekatharra und Cue, und bringt diese beiden Projekte durch unsere vorhandene Infrastruktur näher an die Produktionsfähigkeit. Diese Strategie wird unser Selinsing-Goldprojekt in Malaysia ergänzen, das die Produktion seit 2010 aufgenommen hat und bis heute über 315.000 Unzen Gold produziert hat.“

Frau Zhai erklärt außerdem: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Team von Odyssey, einem Teil der Apollo Group in Perth, die seit langem und erfolgreich Bergbauanlagen auf der ganzen Welt exploriert und entwickelt. Die Apollo Group hat gemeinsam Bergbauprojekte im Wert von über 1 Mrd. USD finanziert. Wir sind offen für alle Möglichkeiten, unseren Unternehmenswert insgesamt zu steigern.“

Bisher hat Monument in Burnakura aus seinen drei Goldprojekten (Abbildung 1) insgesamt 381.000 Unzen Goldressourcen nach NI43-101-Standards definiert, die alle 2014 mit historischen Goldressourcen von insgesamt 644.000 Unzen nach JORC-Standards erworben wurden, wovon 81.000 Unzen Tuckanarra zugeschrieben wurden. ODY plant, nach Abschluss der Transaktion schrittweise die Möglichkeit eines Abbaus von hochqualitativem Gold in Tuckanarra zu explorieren.

Tuckanarra grenzt direkt an das kürzlich von ODY erworbene Stakewell-Goldprojekt. Insgesamt wird ODY Land besitzen, auf dem sich ein 25 km langer Streich befindet, der hochgradig mit Bändererz und Grünstein durchsetzt ist und bereits eine lange Geschichte des Goldabbaus verzeichnet. Da Odyssey Zugang zur Burnakura-Goldverarbeitungsanlage von Monument hat, die 25 km von den Projekten von Odyssey entfernt liegt, wird Odyssey bevorzugt Erze verarbeiten, die aus beiden Projekten gewonnen werden, vorbehaltlich der Handelsbedingungen der Burnakura-Goldverarbeitungsanlage.

Abbildung 1 ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc71899e-ec99-48cf ...

GRUNDSTÜCKSVERKAUF UND STRUKTUR DES CONTRACTUAL JV

Grundstücksverkauf

Monument und Monument Murchison (zusammen „Monument Group“) haben mit ODY und seiner Tochtergesellschaft Tuckanarra Resources Pty. Ltd. („Tuckanarra Resources“) (zusammen „ODY Group“) einen verbindlichen Grundstücksverkaufsvertrag abgeschlossen, gemäß dem die Monument Group 80 % des Tuckanarra-Goldprojekts für die Gesamtsumme von 5 Mio. AUD in bar zuzüglich 1 % Netto-Schmelzereilizenzgebühr auf den prozentualen Anteil von ODY am Tuckanarra-Goldprojekt zu Standardbedingungen an die ODY Group verkauft, wie nachstehend beschrieben:

Anzahlung: 150.000 AUD in bar, zahlbar bei Unterzeichnung des Grundstücksverkaufsvertrags

Kaufpreisanteil bei Abschluss: 1.850.000 AUD in bar, zahlbar nach Abschluss des Kaufs

Aufgeschobener Kaufpreis: 2.000.000 AUD in bar, zahlbar innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Kaufs

Meilenstein-Kaufpreis: 1.000.000 AUD in bar, zahlbar für die Abgrenzung einer unabhängig bewerteten Mineralressource gemäß dem JORC-Code (Ausgabe 2012) von mindestens 100.000 Unzen Gold bei einem Mindestressourcengehalt von 1,55 g/t in Bezug auf das Tuckanarra-Goldprojekt innerhalb von 36 Monaten nach Abschluss des Kaufs

Der Kauf unterliegt aufschiebenden Bedingungen, unter anderem:

Behördliche Genehmigung: Alle ASX- und anderen behördlichen Genehmigungen, die im Zusammenhang mit dem Kauf erforderlich sind, wurden entweder bedingungslos oder zu Bedingungen eingeholt, die für die betreffende Partei (nach angemessen Kriterien) annehmbar sind.

Due Diligence: Odyssey schließt die Due Diligence-Prüfung für das Tuckanarra Gold-Projekt ab, sofern das Unternehmen mit dem Ergebnis zufrieden ist.

Kapitalbeschaffung: Odyssey muss eine Kapitalbeschaffung von mindestens 1 Million US-Dollar zu einem Preis von mindestens 0,02 US-Dollar pro Aktie erfolgreich abschließen.

Zustimmung der Aktionäre: Odyssey muss die Zustimmung der Aktionäre in Bezug auf den Kauf oder relevante Aspekte davon erhalten.

Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 9. Dezember 2020 erwartet. Der Barerlös wird für die Entwicklung und das Betriebskapital der Murchison-Goldprojekte verwendet.

Vertrag über Contractual Joint Venture

Tuckanarra Resources (80 %) und Monument Murchison (20 %) haben zudem einen Vertrag über ein Contractual Joint Venture in Bezug auf die Exploration und Entwicklung des Tuckanarra zu folgenden Schlüsselbedingungen abgeschlossen:

Tuckanarra Resources wird der Manager des Joint Ventures sein.

Ein Joint Venture-Management-Ausschuss besteht aus zwei Mitgliedern von Tuckanarra Resources und einem Mitglied von Monument Murchison und ist für die Überwachung von Joint Venture-Angelegenheiten verantwortlich, einschließlich einer Entscheidung über den Abbau.

Die 20%ige Beteiligung von Monument Murchison ist bis zu einer Entscheidung, das Tuckanarra-Goldprojekt abzubauen, frei, woraufhin der Teilnehmer anteilig einen Beitrag leistet oder seine Beteiligung verwässert.

Wenn eine Entscheidung zum Abbau getroffen wird, werden die Parteien zu bestimmten vereinbarten Bedingungen und vorbehaltlich einer separaten Joint Venture-Vereinbarung für den Bergbau ein Contractual Bergbau-Joint Venture bilden.

Es besteht ein Vorkaufsrecht auf die Veräußerung von Joint Venture-Interessen sowie auf die Drag-along- und Tag-along-Rechte.

Tuckanarra Resources und Monument Murchison haben vereinbart, nach Treu und Glauben eine Verarbeitungsvereinbarung zu angemessenen Handelsbedingungen für Monument Murchison auszuhandeln, um Erz zu verarbeiten, das von Tuckanarra Resources aus den Tuckanarra- oder Stakewell-Goldprojekten im Burnakura-Werk von Monument Murchison in Meekatharra, Westaustralien, gewonnen wurde.

Andere Standardbedingungen für ein Contractual Explorations-Joint Venture, einschließlich Interessenbereiche und Rechte bei Ausfall eines Teilnehmers (einschließlich einer Option zum Erwerb des Anteils eines säumigen Teilnehmers zum beizulegenden Zeitwert).



Geplante Exploration im Rahmen des Contractual Joint Ventures

Nach Abschluss der Transaktion umfassen die geplanten Arbeiten zur Entwicklung des Zielprofils für Tuckanarra in naher Zukunft:

Neubewertung und Wiederaufbereitung vorhandener hochauflösender Magnettechnologie in der Region

Potentielle geophysikalische Vermessung mit Sub-Audio-Magnettechnologie

Aktualisiertes 3D-Struktur-Targeting-Modell der Region

Bestätigung der Bohrdatenbank durch Arbeiten vor Ort und Bezug auf historische Unternehmensberichte

Neuinterpretation von Bodenprobenentnahmedaten einschließlich potenzieller Infill-Linien

Ziel-Ranking-Übung über dem Gebiet

Erneutes Protokollieren und erneutes Testen des Bohrkerns und der Proben wo zutreffend



ENTWICKLUNG DES MURCHISON-GOLDPROJEKTS (BURNAKURRA UND GABANINTHA)

Das Murchison-Goldproject befindet sich im Bezirk Meekatharra. Seine einzigartige Position ist in den Murchison-Goldfeldern, wo historisch Millionen Unzen Gold geliefert wurden und eine große Produktion durch Westgold Resources und Ramelius Resources noch andauert. Dies, zusammen mit der voll funktionsfähigen kleinen Goldverarbeitungsanlage, die für eine hochwertige Produktion ausgelegt ist und auf eine größere Kapazität aufgerüstet werden kann, macht das Murchison-Goldprojekt strategisch und attraktiv, wie der jüngste Erfolg von Musgrave Minerals und Spectrum Metals zeigt.

Die Burnakura- und Gabanintha-Goldprojekte befinden sich in der Entwicklungsphase und verfügen über ein beträchtliches Explorationspotenzial. Sie befinden sich etwa 650 km nördlich von Perth und 45 km südlich von Meekatharra in den Murchison-Goldfeldern und enthalten insgesamt 381.000 Unzen Gold gemäß den Standards NI43-101 (historische Ressourcen von 563.000 Unzen). Die Projekte verfügen über eine umfangreiche Bergbaugeschichte und wurden über zahlreiche offene Gruben und unterirdische Methoden sowie kleinere Betriebe abgebaut. Die Projekte umfassen ein Gebiet am östlichen Rand des Archean Meekatharra-Wydgee-Grünsteingürtels im nordöstlichen Murchison-Gebiet des Yilgarn-Kratons.

Die Goldverarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 260.000 tpa, das Lager für 108 Arbeiter und die Infrastruktur sind gut instand gehalten und können nach der Installation einer dreistufig renovierten Brechanlage in Betrieb genommen werden. Eine wirtschaftliche Bewertung wurde 2018 abgeschlossen und wird derzeit aufgrund der neuen Rally der Goldpreise im Jahr 2020 überprüft. Das Murchison-Goldprojekt erfordert sowohl Entwicklungs- als auch Explorationsarbeiten, um sein potenzielles Potenzial zur Wertsteigerung für die gesamte Monument Group zu erhöhen.

Burnakura-Projekt

Das Burnakura-Projekt besteht aus einem vollständigen Satz von Goldverarbeitungsanlagen und einem Betriebslager, 6 Bergbaulizenzen, 3 Explorationslizenzen (2 in Bearbeitung) und 5 Prospektionslizenzen für eine Gesamtfläche von 123,1 km2. Es enthält NI43-101-konforme Ressourcen von 381.000 Unzen Gold. Die historischen Ressourcen betrugen nach JORC-Standards insgesamt 410.000 Unzen Gold. Seit dem Kauf wurden erhebliche Anstrengungen zur Entwicklung und Exploration unternommen, um die angestrebte Produktionskapazität und Wirtschaftlichkeit zu etablieren und die Selinsing-Goldproduktion zu ergänzen.

Die Burnakura-Goldvorkommen befinden sich entlang einer im Nordosten verlaufenden Spreizung (Burnakura-Scherzone), die parallel zur nordnordöstlich verlaufenden regionalen Mt. Magnet-Verwerfung verläuft und mit dieser verbunden ist. Die Goldmineralisierung der Burnakura-Scherzone ist typisch für eine spröde bis halb duktile Scherzone, die halbkontinuierliche Dilatationsadern bildet.

Abbildung 2 ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5319cac1-67eb-422c ...

Die wichtigste historische Abbauzeit lag zwischen 1898 und 1961 und Schätzungen zufolge wurde eine Gesamtproduktion von 32.231 Unzen Gold bei 26 g/t produziert. Die neuere Produktion vor der Inbetriebnahme der Burnakura-Goldverarbeitungsanlage im Jahr 2005 aus den 13 Produktionsgruben und zwei unterirdischen Betrieben beläuft sich auf 216.000 Unzen Gold bei 3,7 g/t. Die Goldproduktion seit der Inbetriebnahme des Burnakura-Werks beträgt insgesamt 58.371 Unzen von Tectonic, ATW Gold Corp und Kentor Gold.

Das Projekt wurde eingehend exploriert und seit 1986 wurden zahlreiche Bohrprogramme durchgeführt. In der aktuellen Datenbank befinden sich insgesamt 20.642 Bohrlöcher sowie 13.278 Oberflächenproben. Die wichtigsten Minenpachtverträge wurden durch eine 2014 durchgeführte Luftbilduntersuchung abgedeckt und es wurden verschiedene geophysikalische Untersuchungen abgeschlossen, darunter eine Luftmagnet-, radiometrische und digitale Höhenuntersuchung im Jahr 2008 mit einem Linienabstand von 40 m. Darüber hinaus wurden verschiedene strukturelle Interpretationen von verschiedenen Beratern durchgeführt.

Eine aktualisierte Mineralressource wurde von SRK im Jahr 2018 gemäß den Standards NI43-101 gemeldet, mit 381.000 Unzen Gold für die Lagerstätten NOA 1-6, NOA 7-8, ANA, Authaal und Federal City, bestehend aus 88.000 Unzen abgeleiteten und 293.000 Unzen angezeigten Ressourcen.

Gabanintha-Projekt

Das Gabanintha-Projekt besteht aus 2 Bergbaulizenzen, 3 Explorationslizenzen und 16 Prospektionslizenzen (5 in Bearbeitung) mit einer Gesamtfläche von 43,4 km2. Es enthält historische abgeleitete Ressourcen von 153.000 Unzen Gold bei 2,16 g/t.

Das Projekt liegt in der Gabanintha-Scherzone, einer 1 km breiten nordnordwestlichen anastomosierenden regionalen Scherzone, die in einer mafischen und ultramafischen Sequenz mit kleinen Vulkanen liegt. Die Mineralisierung ist mit Quarzadern und Stockwerken verbunden, die sich in einer vulkanogenen Reihe von Lithologien befinden, zu denen ultramafische, mafische und felsische Vulkane, felsischer Porphyr, Gabbro/Dolerit, vulkanogene Sedimente und dünnes Bändererz gehören.

Die historische Abbauproduktion von 11.800 Unzen Gold wurde bis 1914 geschätzt, wobei die Gold- und Kupferproduktion bis Ende der 1940er Jahre zeitweise erfolgte. Zwischen 1987 und 1991 erweiterte Dominion Mining die Ressourcen in Kavanagh, Yagahong und Canterbury, baute in den Terrell-, Yagahong-, Kavanagh-, Canterbury-, Canterbury South- und Tumblegum-Gruben ab und produzierte ungefähr 150.000 Unzen Gold. Es gab keine Produktion von Jinka Minerals Limited oder Kentor Gold, die das Projekt nach Dominion besaßen.

Abbildung 3 ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9a6490ac-076c-4770 ...

In der aktuellen Datenbank befinden sich insgesamt 8.718 Bohrlöcher sowie 13.452 Oberflächenproben. Das Projekt wurde in über 8 geophysikalischen Studien untersucht, darunter mehrere EM-Untersuchungen, die hauptsächlich auf Kupfermineralisierung abzielten. Zwischen 2011 und 2013 wurden verschiedene Ressourcenschätzungen abgeschlossen.

Arbeitsplan für das Murchison-Goldprojekt (Burnakura und Gabanintha)

Der Arbeitsplan für das Murchison-Projekt wird darin bestehen, das Produktionsprofil bei derzeit höheren Goldpreisen neu zu bewerten, eine Reihe von Explorationszielen mit hoher Priorität zu entwickeln und vorhandene Bodenschätze weiter voranzutreiben, damit Aktualisierungen in einen neuen Laufzeitplan für die Mine integriert werden können. Darüber hinaus wird es weitere Unternehmensentwicklungsarbeiten geben und es werden weitere Möglichkeiten untersucht, die potenziell einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen könnten.

Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeit wird Folgendes umfassen:

Überprüfung und Aktualisierung vorhandener Bohrdaten, einschließlich Wireframe-Neugestaltung für eine neue Alliance-Ressourcenschätzung unter Berücksichtigung eines unterirdischen Bergbauszenarios

Überprüfung des Status der Daten für alle Vorkommen, die im Laufzeitplan für die Mine enthalten sind, Erstellen eines Arbeitsprogramms zur Aktualisierung vorhandener Daten, um robuste Minenpläne sicherzustellen.

Erfassung zusätzlicher Daten und Neuinterpretation von Daten für Vorkommen, die im Minenplan enthalten sind, nach Bedarf.

Bohrlochplanung zum Auffüllen und sofortigen Erweitern von Vorkommen, um sicherzustellen, dass Minenpläne auf umfassenden Datensätzen basieren.

Ressourcenaktualisierungen nach Bedarf. Dies ist besonders wichtig für Ressourcen, auf die der Untertagebau abzielt.

Fertigstellung eines aktualisierten Minenplans und eines Finanzmodells für das Produktionspotenzial.

Der Schwerpunkt der Exploration wird Folgendes umfassen:

Bohrprogramme, die darauf abzielen, vorhandene hochgradige Ressourcen abzubauen, die unter Tage abgebaut werden können, wie z. B. NOA 1, 7-8 und Alliance-Vorkommen in Burnakura- und Yagahong-Vorkommen in Gabanintha.

Vermessungen mit magnetischer Orientierung in engen Abständen, die möglicherweise günstige Strukturen in potenziellen Lithologien für Vorkommen wie Bändererz abgrenzen können.

Verbesserung vorhandener Bohrgebiete auf Ressourcenstatus wie Tumblegum und Kavanagh in Gabanintha.

Weitere Verfeinerung und Rangfolge von regionalen Explorationszielen, die potenziell signifikante Vorkommen aufweisen könnten. In beiden Projekten gibt es mehrere Bereiche, in denen keine Stichprobeninformationen aus dem ersten Durchgang vorliegen.

Komplettes Budget gemäß Explorationsstrategie.



Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Adrian Woolford, B.Sc. (Hons) Chefgeologe von Monument Mining Limited, ausgearbeitet; Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, eine gemäß NI43-101 qualifizierte Person, hat sie geprüft und genehmigt. Er wurde von Golder Associates Pty Ltd. beauftragt.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100% in seinem Besitz befindliche Selinsing-Goldmine in Malaysia betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website unseres Unternehmens unter www.monumentmining.com oder über:

Richard Cushing, MMY Vancouver Tel.: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

