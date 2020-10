Osisko informiert über den aktuellen Stand der Lieferungen, die im dritten Quartal 2020 erhalten wurden

Montréal, 20. Oktober 2020 - Osisko Gold Royalties Ltd (das „Unternehmen“ oder „Osisko“) (OR: TSX & NYSE) gibt bekannt, dass das Unternehmen ungefähr 16.700 zurechenbare Unzen Goldäquivalent1 („GEOs“) erhalten und vorläufige Einnahmen2 von 55,7 Mio. CAD in den drei Monaten mit Ende 30. September 2020 verbucht hat. Die vorläufigen Umsatzkosten ohne Wertminderung2 betrugen 15,2 Mio. CAD, was zu einer Cash-Betriebsmarge3 von ca. 40,5 Mio. CAD führte. Abnahmen ausgeschlossen, erreichte Osiskos Cash-Betriebsmarge bei Royalties und Streams3 im dritten Quartal 2020 einen Rekordwert von 96,4 %.

Sandeep Singh, Osiskos President, kommentierte: „Unsere Ergebnisse des dritten Quartals zeigen erneut die Stärke und Qualität unseres Asset-Portfolios. Wir erwarten für das vierte Quartal einen anhaltenden Aufwärtstrend bei den GEO-Lieferungen, da einige unserer Royalty- und Streaming-Assets eine Verzögerung zwischen der Produktion eines Betreibers und der Lieferung an uns aufweisen. Daher spiegelte das dritte Quartal die geringere Anzahl produzierter Unzen bestimmter Betreiber in ihrem zweiten Quartal wider. Dieser Effekt liegt nun hinter uns und mit dem starken dritten Quartal sind wir in einer hervorragenden Position, unsere Prognose für das zweite Halbjahr 2020 zu erfüllen.“

Ergebnisse des dritten Quartals 2020 und Details zur Telefonkonferenz

Das Unternehmen kündigt außerdem die Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals 2020 an, die nach Handelsende am Montag, dem 9. November 2020, veröffentlicht werden, und gibt Einzelheiten zur Telefonkonferenz bekannt. Diese wird am Dienstag, den 10. November 2020, um 10:00 Uhr EST stattfinden.

Interessenten an der Telefonkonferenz sollten sich unter 1- (877) 223-4471 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1- (647) 788-4922 (international) einwählen. Ein Telefonist leitet die Teilnehmer zur Konferenz weiter.

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist ab 10. November 2020 um 13:00 Uhr EST bis zum 24. November 2020 um 23:59 Uhr EST unter den folgenden Einwahlnummern verfügbar: 1- (800) 585-8367 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1- (416) 621-4642, Zugangscode 4896403. Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar.