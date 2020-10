Das Project Management Institute bringt erste Produkte aus der branchenweit ersten plattformunabhängigen Ressourcen-Suite auf den Markt, um die Akzeptanz des Citizen Development im großen Maßstab zu beschleunigen

Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Berufsverband für Projektmanager, stellte heute die ersten plattformunabhängigen Weiterbildungsressourcen der Branche für Unternehmen vor, die das Citizen Development (CD) in ihrer betrieblichen Praxis einführen und ausweiten möchten. Die ersten beiden Produkte aus einer für die Zukunft geplanten Reihe mit weiteren Angeboten sind ab sofort erhältlich:

PMI Citizen Development Body of Knowledge (CDBOK) ist eine zentrale Ressource, die Einzelpersonen und Unternehmen Best Practices für die großflächige Einführung des Citizen Development vermitteln.

(CDBOK) ist eine zentrale Ressource, die Einzelpersonen und Unternehmen Best Practices für die großflächige Einführung des Citizen Development vermitteln. Der Basislehrgang ist ein E-Learning-Schulungsprogramm, das eine Einführung in das Citizen Development bietet und Best Practices in Bezug auf CD-Methoden skizziert.

Citizen-Development-Plattformen setzen auf intuitive „Low-Code-Tools“ und „No-Code-Tools“, so dass auch technisch nicht versierte, nicht spezialisierte Mitarbeiter Anwendungen, Softwarelösungen und sogar Anwendungen in Unternehmensqualität entwickeln können, ohne das Programmieren erlernen zu müssen. Der Einzug des Citizen Development in Unternehmen verspricht eine Steigerung der Produktivität, da die Anwendungs- und Softwareentwicklung wesentlich schneller und kostengünstiger vonstattengeht, während gleichzeitig die Wertschöpfung beschleunigt wird und schneller Ergebnisse erzielt werden können.

„PMI ist hervorragend aufgestellt, um die Akzeptanz des Citizen Development zu fördern“, so Sunil Prashara, President und CEO von PMI. „Als weltweit führender, gemeinnütziger Berufsverband für Projektmanager statten wir schon seit 50 Jahren unsere Stakeholder mit den wichtigsten Kompetenzen und Ressourcen aus, damit sie Veränderungen herbeiführen, geschäftlichen Mehrwert schaffen und so ihren Unternehmen zum Erfolg verhelfen können. Um sicherzustellen, dass wir die nötigen Tools für das Citizen Development bereitstellen, haben wir führende Experten auf diesem Gebiet konsultiert und ihr Wissen und Können mit unseren eigenen umfassenden Erfahrungen bei der Entwicklung globaler Standards und Zertifizierungsschulungen für Projektmanager auf der ganzen Welt kombiniert. Mit mehr als 600.000 Mitgliedern und insgesamt 1,5 Millionen Zertifizierungsinhabern in fast allen Ländern der Erde können wir Unternehmen und Einzelpersonen, die sorgfältig und erfolgreich Tools und Methoden für das Citizen Development einsetzen möchten, als objektive Informationsquelle dienen.“