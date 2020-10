---------------------------------------------------------------------------

ADVA erzielt Umsatz von EUR 146,7 Millionen in Q3 2020

* Quartalsumsatz steigt im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,6% auf EUR 146,7 Millionen

* Proforma Betriebsergebnis steigt im Vergleich zum Vorjahresquartal um 49,5% auf EUR 11,1 Millionen (7,5% vom Umsatz)



München, Deutschland. 21. Oktober 2020. ADVA (ISIN: DE0005103006), ein führender Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten, hat die finalen Geschäftsergebnisse für das am 30. September abgelaufene Q3 2020 bekannt gegeben. Die Ergebnisse wurden nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.

Übersicht der Eckdaten für Q3 20201



(in Tausend EUR) Q3 2020 Q3 2019 Verände- Q2 2020 Verände- rung rung

Umsatzerlöse 146.676 144.310 1,6% 145.024 1,1% Proforma 51.930 49.086 5,8% 50.204 3,4% Bruttoergebnis

in % vom Umsatz 35,4% 34,0% 1,4pp 34,6% 0,8pp Proforma 11.053 7.393 49,5% 10.107 9,4% Betriebsergebnis

in % vom Umsatz 7,5% 5,1% 2,4pp 7,0% 0,5pp Betriebsergebnis2 9.768 3.200 205,3% 8.658 12,8% Konzernüber- 6.671 2.190 204,6% 7.629 -12,6% schuss2



(in Tausend EUR) 30. Sep. 30. Sep. Verände- 30. Jun. Verände- 2020 2019 rung 2020 rung Liquide Mittel 68.293 38.396 77,9% 67.586 1,0% Nettoverschuldung 35.009 74.873 -53,2% 44.928 -22,1% Nettoumlaufvermö- 124.043 137.789 -10,0% 127.917 -3,0% gen

1 Mögliche Inkonsistenzen basieren auf Rundungsdifferenzen 2 Q3 2019 inklusive EUR 2,5 Millionen Einmalaufwendungen

IFRS Ergebnisse für Q3 2020

Die Umsatzerlöse stiegen von EUR 145,0 Millionen in Q2 2020 um 1,1% auf EUR 146,7 Millionen in Q3 und erhöhten sich im Vergleich zu EUR 144,3 Millionen im Vorjahresquartal (+1,6%).



Das Proforma Bruttoergebnis konnte in Q3 2020 mit EUR 51,9 Millionen (35,4% vom Umsatz) sowohl um 3,4% gegenüber den EUR 50,2 Millionen (34,6% vom Umsatz) in Q2 2020 als auch um 5,8% gegenüber den EUR 49,1 Millionen (34,0% vom Umsatz) im Vorjahresquartal gesteigert werden. Haupttreiber für die Verbesserung waren in erster Linie der stärkere Euro gegenüber dem US-Dollar und mit Blick auf das Vorjahresquartal, insbesondere die reduzierten Einfuhrzölle aufgrund der Verlagerung von Produktionsstandorten aus China in andere Länder.