Additive Manufacturer Green Trade Association stellt neue Mitglieder vor

Die Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) , ein weltweit präsenter Branchenverband, der zur Propagierung der ökologischen Vorteile der Fertigung von Zusatzstoffen (Additive Manufacturing, AM) gegründet wurde, hat heute bekanntgegeben, dass zwölf führende AM-Unternehmen aus acht Ländern der Organisation beigetreten sind, um die Nachhaltigkeit im AM voranzubringen.

Sintavia, LLC, ein führender Hersteller von Zusatzstoffen mit Schwerpunkt in der Luftfahrt-, Verteidigungs- und Raumfahrtbranche, hat die AMGTA auf der Formnext 2019 ins Leben gerufen. Als Mitgründer treten zusammen mit Sintavia die Taiyo Nippon Sanso Corporation (eines der aktiven Unternehmen der Nippon Sanso Holdings Corporation), ein Lieferant von stabilen industriell genutzten Gasen für verschiedenste weltweite Branchen, und QC Laboratories, Inc., ein Labor für industrielle und kommerzielle zerstörungsfreie Tests mit Schwerpunkt AM-Komponenten, auf. Diese Mitgründer werden die strategische Ausrichtung der AMGTA bestimmen, zu Governance-Aufgaben beitragen und zukünftige Forschungsprojekte planen, bei denen die Mitglieder über die Beauftragung abstimmen können.

Als teilnehmende Mitgliedsunternehmen kommen neu dazu: AMEXCI AB, ein Akzelerator für die Einführung der Herstellung von Zusatzstoffen in skandinavischen Industrien; Danish AM Hub, die dänische Anlaufstelle für das Produktions-Ökosystem von Zusatzstoffen; EOS, der weltweit führende Anbieter im Bereich des industriellen 3D-Drucks von Metallen und Polymeren; GE Additive, einer der weltweit führenden Akteure im Bereich Additivdesign und Fertigung; Materialise, ein Unternehmen, das drei Jahrzehnte Erfahrung mit 3D-Druck in ein Programm von Software-Lösungen und 3D-Druckservices umgesetzt hat; das National Manufacturing Institute Scotland, eine Gruppe von an der Industrie orientierten Anlagen für Fertigungs-F&E, die Kompetenzen, Produktivität und Innovation in Schottland transformieren; Siemens Digital Industries Software, mit seinem digitalen Unternehmensportfolio Xcelerator eine der treibenden Kräfte bei der Transformation von Design, Engineering und Fertigung; SLM Solutions Inc., der führende Anbieter von industriell genutzten Metall-3D-Druckern mit Schwerpunkt auf additiver Metallfertigung und Multi-Laser-Technologie; und Stryker, eines des weltweit führenden Unternehmen für Medizintechnologie.

„Ich freue mich, jedes dieser geschätzten Gründungsmitglieder und teilnehmenden Mitgliedsunternehmen bei der AMGTA begrüßen zu dürfen“, sagte Sherry Handel, Executive Director der AMGTA. „Nicht nur aufgrund ihres Engagements für den Auftrag unseres neuen Branchenverbands, sondern auch aufgrund ihrer Leidenschaft für Nachhaltigkeit befindet sich die AMGTA in einer guten Position, um als zentrale Ressource der Industrie bei der Förderung der Nachhaltigkeit in der AM-Industrie zu fungieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit jedem unserer Mitgliedsunternehmen, wenn wir dieses spannende und wichtige Projekt gemeinsam angehen.“

Über die AMGTA

Die AMGTA wurde im November 2019 ins Leben gerufen, um die ökologischen Vorteile der additiven Fertigung (Additive Manufacturing, AM) gegenüber herkömmlichen Fertigungsmethoden zu propagieren. Die AMGTA ist eine nichtgewerbliche, unabhängige Organisation, die jedem Hersteller in der additiven Fertigung oder Branchenbeteiligten offensteht, der bestimmte Kriterien im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit von Produktion oder Prozessen erfüllt.

