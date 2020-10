Taulia bestellt Andy Lee zum Director, Supply Chain Finance

Taulia, der führende Anbieter von Technologielösungen für Working Capital, gab heute die Bestellung von Andy Lee zum Director von Supply Chain Finance bekannt. Andy Lee, der von New York aus tätig ist, ist für den Ausbau von Taulias Finanzierungspartnern, den Aufbau strategischer Beziehungen und die Unterstützung der Produktentwicklung in Nordamerika verantwortlich.

„Der natürliche nächste Schritt für unser wachsendes Team war, jemanden mit profunder Erfahrung im Bankensektor und herausragenden Kenntnissen in der Finanztechnologie an Bord zu holen. Andy Lee wird uns in die Lage versetzen, die richtigen Finanzpartnerschaften zu entwickeln, damit wir unseren Kunden unverändert einen störungsfreien und wertvollen Service bieten können“, so Alexander Mutter, Managing Director of Capital Markets, Taulia.