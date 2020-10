Rohde & Schwarz Cybersecurity meldet Einführung der R&STrusted Application Factory und veröffentlicht DevSecOps Strategie

In der Vergangenheit benötigte die Entwicklung von Software durchschnittlich etwa ein Jahr bis zu ihrer kommerziellen Nutzung. Heutzutage wenden eine Reihe von Unternehmen eine kontinuierliche Integrations- und Implementierungsmethode an. Inzwischen ist der Zyklus kürzer, insbesondere dank DevOps, das sich auf Automation und Bündelung komplementärer Kompetenzen verlässt, um den Mehrwert und die Reaktionsfähigkeit von Unternehmen zu steigern.

Die Rohde & Schwarz Cybersecurity Strategie zielt darauf ab, DevOps Teams zu unterstützten, die Applikationssicherheit bereits von der Konzeptionsphase an durch Integration der Steuerungsmöglichkeiten in ihre APIs und Applikationen zu gewährleisten. Rohde & Schwarz Cybersecurity bietet Web Application Firewall (WAF) Technologien bereits seit ungefähr 20 Jahren. Das Unternehmen macht seine Technologien nun durch Entwickler konsumierbar. Es bietet Tools an, die sich in die Umgebung und bereits bestehende Tools integrieren lassen und dieselbe Sprache und Technologien aus dem DevSecOps Universum verwenden. In diesem Rahmen führt Rohde & Schwarz Cybersecurity die R&S Trusted Application Factory ein.