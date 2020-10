Moody's erwirbt Acquire Media, um Marktführerschaft bei Gegenparteien-Screening und Überwachungslösungen auszubauen

Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute die Übernahme von Acquire Media (AM), einem Aggregator und Vertreiber kuratierter Nachrichten in Echtzeit, Multimedia, Daten und Warnmeldungen, von Naviga, Inc. bekannt, einem führenden Anbieter von Content Engagement-Lösungen für die globale Medienindustrie. Die Übernahme verbessert die Position von Moody's Analytics (MA) als führender Anbieter von Know Your Customer (KYC)-Lösungen, weil sie die Fähigkeit des Unternehmens vergrößert, Marktteilnehmern Frühwarnungen und Einblicke in Echtzeit zu bieten.

Die patentierte Technologieplattform von AM erfasst Informationen aus über 18.000 globalen Inhaltsquellen, darunter Medienkanäle, Blogs, Websites, staatliche Regulierungskommissionen sowie soziale Medien, und vertreibt im Anschluss kuratierte Echtzeit-Feeds und Warnungen an Kunden aus dem Finanzdienstleistungs-, Unternehmens- und Mediensektor.