SUNMI führt das M2 MAX-Tablet für Unternehmensanwendungen ein

SHANGHAI, 22. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Robuste, auf Unternehmen zugeschnittene Tablets stehen ganz an der Spitze einer neuen Digitalisierungswelle, da die Nachfrage nach solchen Geräten für Anwendungen in Restaurants, im Einzelhandel, in der Logistik und in der Lagerhaltung auf dem Markt zunimmt.

Das SUNMI M2 MAX, ein neues, auf Unternehmen ausgelegtes Tablet des aufstrebenden IoT-Riesen SUNMI Technology, ist genau darauf ausgelegt. Mit seinem exquisiten Design, der hohen Leistung und einer präzisen Marktpositionierung wird das M2 MAX voraussichtlich eine Nische auf dem sehr wettbewerbsintensiven Markt füllen. Im Gegensatz zu Tablets für Endverbraucher wurde das SUNMI M2 MAX speziell für Kunden in bestimmten Branchen entwickelt.