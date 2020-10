Biontech – Sie wählen diese Strategie!

Liebe Leser, Volatilität ist der Motor eines jeden Depots. Eines erfolgreichen Depots. In unserem Turbo-Dienst handeln wir primär nach diesem Ansatz. Unsere Trade-Übersicht spricht dabei für sich. Siehe unten. Doch auch bei Einzeltiteln ist Vola und Sentiment wichtig. Biontech ist das beste Beispiel. Hoch volatil, im Sentiment massiv überhitzt, wann immer es über 80 Euro ging zuletzt. Auf der 70 dagegen – positive Sentiments. Dies hat wenig mit news zu tun, diese sind bei Biontech bei 80-85 Euro keine anderen als bei 70. Sentiment, Vola, Behavioral Finance. Dieser Ansatz erlaubt uns im DAX seit Juni zwei Dutzend! erfolgreiche Trades mit Turbos. In Serie.

(Hier ein Blick in unser Turbo-Dienst!) Zurück zum DAX: Wir haben den Trade anders gefahren, da unser Ansatz Behavioral Finance lautet. Und wieder, ein ums andere Mal, in den letzten Wochen gab die BF Analyse tolle Signale. Dazu Blick Richtung USA – Börsenbriefschreiber und Fondsmanager sehr optimistisch, Fear and Greed auf 67 gestern – der Grund, für unseren Short gestern. Vola hilft und so muss das sein: Neue Woche und die 13. Woche in Serie, in der wir mit einem erfolgreichen Trade im Turbo-Dienst im DAX starten bzw. einen liefern. Wer uns testen möchte und dabei sein mag - hier könnt Ihr uns abonnieren. Damit bauen wir die Serie aus, letzter negativer Trade war im Mai. Lange her. Heute wurde ein Turbo-Short mit Gewinn verkauft, eröffnet am Freitag spät. Klassischer Feierabendtrade. Und dann bei Einzelaktien auch direkt ein Paukenschlag am Montag früh. Biontech schießt nach oben, der kleine Rückfall unter 70 Euro war der sogenannte Elfmeter. Elring dagegen zweistellig im Minus. Auch spannend. Dazu beschäftigen wir uns heute mit Amazon und Apple im Webinar als Einzeltitel, doch den Hauptteil wird die US-Wahl einnehmen neben unserem Markenwertportfolio plus Analyse Biontech, Zoom, Etsy, Carnival, Grenke und Elring.