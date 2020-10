Die Aktie des Branchenprimus Canopy Growth legte in den letzten Handelstagen eine beachtliche Kursentwicklung hin.

Die Aktie des Branchenprimus Canopy Growth legte in den letzten Handelstagen eine beachtliche Kursentwicklung hin. Mittlerweile hat sich der Cannabis-Wert in eine überaus interessante charttechnische Konstellation manövriert. Zwischenzeitlich sah es aber vergleichsweise bedrohlich für die Aktie aus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 24.09. an dieser Stelle unter anderem „[…]Die zuletzt ausgebaute Unterstützung um 20,5 CAD wurde nun durchbrochen. Die Aktie schloss den gestrigen Mittwochshandel (23.09.) unterhalb von 20,0 CAD ab und nimmt damit Kurs auf die eminent wichtigen 18,2 CAD. Sollte es auch darunter gehen, stünde mit dem Bereich von 15,0 / 13,0 CAD die nächste potentielle Haltezone parat. Noch gilt jedoch abzuwarten, ob sich das generierte Verkaufssignal vollständig entfalten wird. Eine Gegenbewegung – so sie denn kommt – sollte die Aktie möglichst zügig über die 20,5 CAD, noch besser über die 22,5 CAD führen, um Relevanz zu erlangen… Die nächsten Handelstage versprechen vor diesem Hintergrund spannend zu werden…“