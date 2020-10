Die im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) berichtet heute über die Ergebnisse des Q3: - in den ersten neun Monaten erreichte man einen Umsatz von 112,9 Mio. EUR (Vorjahr: 120,6) und ein immer noch positives EBIT von 3,6 Mio. EUR (Vorjahr 6,1)

und das eBITDA erreichte 10,2 Mio. EUR (Vj:12,3). Insgesamt Zahlen mit denen man "gut leben kann". Die Gastronomie als wichtiger absatzkanal ist dieses Jahr annähern dkomplett weggebrochen und so kann man zufrieden sein bei diesem Umsatzrückgang immer noch "schwarze Zahlen" zu erreichen.

"Wenn wir heute auf das dritte Quartal zurückschauen, sehen wir eine positive Entwicklung. Im zweiten Quartal haben sich die negativen Einflüsse der Coronavirus-Pandemie in unserer Geschäftstätigkeit bisher am deutlichsten niedergeschlagen. Im dritten Quartal haben wir eine leichte Erholung erlebt", so Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen AG. Einen maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung habe das Segment Spirituosen gehabt, das in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 insgesamt sogar ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete. Umsatzrückgänge in den Geschäftsbereichen Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme führten dennoch zu einem Konzernumsatzminus in Höhe von 6,4 %. Im Halbjahr lag dieses noch bei 7,2 %. Die infolge des geringeren Geschäftsumfangs entstandenen Rohertragsverluste konnten durch Gegensteuerungsmaßnahmen auf der Kostenseite teilweise kompensiert werden, so dass das Konzern-EBIT weiterhin deutlich positiv sei.

Weiterer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 -

Im Rahmen einer Kapitalmarktmeldung am 2. Juli2020 hatte der Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft erklärt nunmehr eine Prognose für 2020 stellen zu können. Man erwartete für das Geschäftsjahr 2020 nunmehr Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 153,0 bis 160,0 Mio. Euro, ein Konzern-EBIT zwischen 4,0 und 6,0 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBITDA zwischen 13,0 und 15,0 Mio. Euro.