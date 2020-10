Almirall startet zweite Initiative zur Innovationsförderung von Start-ups im Bereich Dermatologie

BARCELONA, Spanien, 22. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Almirall, S.A. (ALM) hat am 16. Oktober 2020 bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Ausschreibung für die zweite Runde des Start-up Inkubator-Programms „Digital Garden"- powered by Almirall begonnen hat. Der Digital Garden wurde vor einem Jahr erstmalig in Barcelona ins Leben gerufen und richtet sich an Start-Ups mit Schwerpunkt in der Dermatologie, die an innovativen Technologien und Lösungen im Bereich der digitalen Gesundheit und Gesundheitsanwendungen arbeiten.