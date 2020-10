Amadeus FiRe AG:

Quartalsmitteilung Neun Monate 2020

Frankfurt/Main, 22. Oktober 2020. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 erreichte die Amadeus FiRe Gruppe einen konsolidierten Umsatz von EUR 202,3 Millionen. Maßgeblich für die Steigerung des Umsatzes von 16,6 Prozent war der Erwerb der Comcave Holding GmbH zum 19. Dezember 2019. Die Umsätze der einzelnen Dienstleistungen entwickelten sich wie folgt:

Zeitarbeit - 11,3% Personalvermittlung - 17,8% Interim-/Projektmanagement + 42,6% Weiterbildung - gesamt + 238,1% Weiterbildung - organisch - 11,9%

Alle Dienstleistungen konnten zunächst gut in das Jahr 2020 starten. In der Folge hat die Corona-Krise ab März deutliche Auswirkungen auf das operative Geschäft gezeigt. Vor dem Hintergrund des massiven Nachfrageeinbruchs in allen Dienstleistungen zu Beginn der Corona-Krise konnte die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal auf einem für den Vorstand zufriedenstellenden Niveau gehalten werden mit einer Bodenbildung zur Jahresmitte. Im dritten Quartal konnte wieder eine Belebung erreicht und ein leichter Wachstumspfad eingeschlagen werden. Im vierten Quartal gilt es, sehr agil die eigene Marktposition weiter zu stärken.