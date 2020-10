RBC belässt Tesla auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen deutlich von 290 auf 339 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Elektroautobauer habe mit seinen Margen im Autogeschäft und der Generierung freier Barmittel beeindruckt, was wegen des Beginns eines Investitionszyklus positiv sei, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Absatzschätzungen an. Wegen der schon hohen Bewertung der Aktien bleibe er aber bei seiner Anlageempfehlung./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 23:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 23:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Tesla Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de