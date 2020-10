Großer Erfolg für den kapitalmarktorientierten Mittelstand – der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), der im Zuge der Corona-Krise von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, sichert jetzt auch kleinvolumige KMU-Anleihen mit Garantien ab. Das teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gestern mit. Zuvor waren solche Garantien nur für Anleihen mit einem Volumen ab 100 Millionen Euro vorgesehen. Mitverantwortlich für diese Anpassung zeigt sich der Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V., der mit seinem Engagement und seiner Beharrlichkeit bis zuletzt in sehr engem Austausch mit dem BMWi stand und sich intensiv für Garantien für Anleihen mittelständischer Unternehmen einsetzte.

„Garantien für Anleihen“

„Wir haben für den kapitalmarktorientierten Mittelstand einen sehr großen Erfolg errungen“, sagt Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbandes kapitalmarktorientierter KMU e.V., auch kurz „Kapitalmarkt KMU“ genannt. Es sei ein Meilenstein für die Kapitalmarktfinanzierung des Mittelstandes in Deutschland, so Wegerich weiter – jenseits der Hausbank.



Um den Bedarf der kapitalmarktorientierten Wirtschaft noch besser zu decken, gibt es im WSF mit den „Garantien für Anleihen“ nun ein weiteres Instrument mit weitgehend standardisierten Konditionen. Ziel ist, Liquiditätsengpässe von Unternehmen zu beheben und ihre Finanzierung am Kapitalmarkt zu unterstützen. Damit wird insbesondere größeren Mittelständlern den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert und neben der Bankfinanzierung eine weitere Finanzierungsmöglichkeit eröffnet. Die weitgehende Standardisierung ermöglicht dabei zügige Entscheidungen.



Hinweis: Das Merkblatt „Garantien für Anleihen“ finden Sie hier.