- Transaktion als weiterer Beleg für die erfolgreiche Strategie von ProSiebenSat.1, mit Medialeistung Marktführer im B2C-Bereich zu etablieren und so Wert für die Gruppe zu schaffen - Unternehmenswert von WindStar Medical beträgt 280 Mio Euro, was einem adjusted EBITDA-Multiple von 13,6x entspricht

Unterföhring/Wehrheim, 22. Oktober, 2020. Die ProSiebenSat.1-Tochter NuCom Group, an der General Atlantic als Minderheitsinvestor mit 28,4 Prozent beteiligt ist, veräußert sämtliche ihrer 92 Prozent-Anteile an der WindStar Medical Holding an Oakley Capital. Der Finanzinvestor erwirbt gleichzeitig auch die restlichen 8 Prozent der Minderheitsgesellschafter. Der der Transaktion zu Grunde liegende Unternehmenswert von WindStar Medical beläuft sich auf 280 Mio Euro bei einem für 2020 erwarteten Umsatz von etwa 127 Mio Euro und einem adjusted EBITDA von 21 Mio Euro. Dies entspricht einem adjusted EBITDA-Multiple von 13,6x.



WindStar Medical ist einer der führenden Anbieter von Gesundheitsprodukten in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige Medizinprodukte und freiverkäufliche Arzneimittel für Drogerien, Supermärkte, und Apotheken. Zum Portfolio des Unternehmens zählen erfolgreiche Gesundheitsmarken wie SOS, GreenDoc oder BodyMedica. Darüber hinaus berät Windstar Medical Unternehmen bei der Auswahl ihres Sortiments an rezeptfreien Medizinprodukten und führt eine Vielzahl von Handelsmarken. Seit 2016 gehört WindStar Medical zu ProSiebenSat.1 und wurde 2018 unter das Dach der NuCom Group, die mehrheitlich ProSiebenSat.1 sowie General Atlantic als Minderheitsinvestor gehört, umgegliedert. Durch den Auf- und Ausbau des Markengeschäfts und den erfolgreichen Einsatz von TV-Werbung hat das Unternehmen seine Marktposition erheblich ausgebaut und die Markenbekanntheit seiner Produkte signifikant gesteigert. Um diesen Bekanntheitsgrad auch in Zukunft weiter zu stärken, wurde als Teil der Transaktion eine mehrjährige Werbepartnerschaft mit WindStar Medical abgeschlossen. In den vergangenen Jahren hat der Konzern die Entwicklung von WindStar Medical zudem durch die Digitalisierung des Geschäfts, den Aufbau neuer Vertriebskanäle und insbesondere mit dem Zukauf der OTC-Marke Zirkulin unterstützt. Auf diese Weise hat das Unternehmen seinen Umsatz um rund 80 Prozent von 70 Mio Euro im Jahr 2016 auf etwa 127 Mio Euro in 2020 (Erwartung) gesteigert. Der Unternehmenswert konnte in diesem Zeitraum unter Berücksichtigung des Erwerbs von Zirkulin um 2,4x gesteigert werden.