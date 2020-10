^ DGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK - Umsatz- und Ergebnisentwicklung nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres im Rahmen der 'Corona-Prognose'

22.10.2020 / 08:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

KONZERNQUARTALSMITTEILUNG

für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020

1. Januar bis 30. September 2020



LUDWIG BECK - Umsatz- und Ergebnisentwicklung nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres im Rahmen der "Corona-Prognose"



München, 22. Oktober 2020 - Der Münchner Modekonzern LUDWIG BECK (ISIN DE 0005199905) musste in den ersten neun Monaten aufgrund der Covid-19 Pandemie, dem daraus resultierenden Lockdown und der danach zurückhaltenden Konsumstimmung planmäßig einen deutlichen Umsatzverlust hinnehmen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklung im Einzelhandel

Auch das dritte Quartal steht weiterhin im Zeichen der Corona Pandemie. Von einer wirklichen Erholung im wirtschaftlichen Sektor ist noch nicht zu sprechen, jedoch hellt sich die Stimmung langsam etwas auf. So kann die Industrie laut IFO-Institut zum Beispiel wieder einen leichten Aufwärtstrend verzeichnen. Auch der Blick in die Zukunft fällt in diesem Sektor zum heutigen Zeitpunkt deutlich positiver aus.



In der Textilbranche ist dieser Trend leider weiterhin nicht zu verzeichnen. Laut einer Umfrage sehen fast 38% der Textilhersteller ihre Existenz durch die Corona Krise bedroht. Im Einzelhandel sind es 21%, die um das Überleben kämpfen müssen. Aber nicht nur die sinkenden Frequenzen in den Innenstädten machen dem Einzelhandel zu schaffen, auch die Absage des Oktoberfestes und die damit ausbleibenden Touristen hinterlassen in München herbe Verluste. Allein mit Trachten und Souvenirs erwirtschaften die Geschäfte in München rund 160 Millionen Euro während der Festwochen laut dem Handelsverband Bayern.