Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund eins Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 6,64 EUR ausgebildet. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei ADVA Optical Networking also ganz genau hinsehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Denn diese Linie verläuft bei 6,28 EUR, sodass für ADVA Optical Networking Aufwärtstrends gelten. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

