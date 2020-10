Einige Rechtsschutzversicherungen haben sich geweigert, eine Deckungszusage für die Prozesskosten im Abgasskandal zu erteilen. Doch es wurde bereits gerichtlich entschieden, dass die Versicherungen zahlen müssen.

Einige Versicherer verlangen, dass Geschädigte erst eine Nachbesserung durch den Hersteller abwarten müssten. Doch auch diese Verzögerungstaktik ließen die Düsseldorfer Richter nicht gelten. Niemandem sei es angesichts des bisherigen Verhaltens von VW zuzumuten, mit rechtlichen Schritten zu warten. Es sei „Sache des Autokäufers zu entscheiden, wann er seine Ansprüche gegen die Herstellerin geltend machen wolle“, so das Gericht. Es muss also kein Käufer abwarten, ob VW irgendwann eine Hardware-Nachbesserung anbietet.

Rechtsschutzversicherung muss trotz Softwareupdate zahlen

Manche Rechtsschutzversicherungen versuchen die Zahlung zu verweigern, indem sie darauf verweisen, es sei kein Schaden entstanden, weil es die Möglichkeit der Nachrüstung gebe. Doch auch ein Softwareupdate gibt der Rechtsschutzversicherung nicht das Recht, eine Kostenübernahme zu verweigern. Für die Frage, ob ein Autohersteller Schadenersatz zahlen muss, spielt es keine Rolle, ob bereits ein Softwareupdate aufgespielt wurde. Weil ein Softwareupdate zu neuen Nachteilen führen kann, ist es nicht geeignet, den Mangel zu beseitigen.

Jede Rechtsschutzversicherung muss demnach eine Deckungszusage erteilen, wenn betrogene Autokäufer Autohersteller wie VW oder Daimler verklagen wollen. Wenn dem Versicherten ein Schaden entstanden ist, muss die Rechtschutzversicherung grundsätzlich zahlen. Entscheidend ist allerdings, dass der Versicherungsvertrag bereits bestand, als das Fahrzeug erworben wurde, und dass dieser Rechtsbereich von der Versicherung umfasst ist. Betroffene Dieselfahrer müssen also zum Zeitpunkt des Fahrzeugkaufs über eine Rechtsschutzversicherung verfügt haben, die auch Vertrags- und Verkehrsrecht abdeckt.

Bei Autokredit: Rechtsschutzversicherung nachträglich abschließen

Wer seinen Autokredit widerrufen will, weil das finanzierte Fahrzeug vom Abgasskandal betroffen ist, kann sogar jetzt noch eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Der Versicherer muss die Prozesskosten bei einem Widerruf des Autokredits übernehmen, denn bei Widerrufsfällen ist der Schadenseintritt der Zeitpunkt, an dem die Bank den Widerruf ablehnt.

Entscheidend ist also, dass man zum Zeitpunkt der Ablehnung des Widerrufs rechtsschutzversichert war. Doch Achtung: Viele Rechtsschutzversicherungen haben den Widerruf von Autokrediten in ihren AGBs ausgeschlossen – es kommt also auf die Wahl der richtigen Versicherung an.

Rechtsschutzversicherung muss Klagekosten decken

Rechtsschutzversicherungen müssen in der Regel zahlen, wenn Versicherte vom Abgasskandal betroffen sind und ihre Rechte mit anwaltlicher Unterstützung geltend machen wollen. Das haben viele Gerichte festgestellt und die Rechtsschutzversicherungen zur Zahlung verurteilt. Die Richter waren der Ansicht, die Erfolgsaussichten seien nicht so schlecht, dass das Risiko eines Misserfolgs deutlich höher liege als die Erfolgsaussichten.

Angesichts der aktuellen Entwicklung im Abgasskandal dürften die Deckungszusagen der Rechtsschutzversicherungen in der Regel sofort positiv ausfallen. Doch selbst wenn die Rechtsschutzversicherung die Kostenübernahme zunächst ablehnt, sollten Verbraucher sich nicht abschrecken lassen. Rechtsverbindlich ist die Antwort auf eine Deckungsanfrage erst, wenn sie von einem Anwalt gestellt wird.

