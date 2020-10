UBS belässt Prosus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Er spreche der Tochter des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers wegen eines Abschlags gegenüber der Kernbeteiligung Tencent weiter eine Kaufempfehlung aus, schrieb Analyst John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht einen guten Einstiegszeitpunkt für Tencent und wachstumsträchtige E-Commerce-Unternehmen im Allgemeinen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 18:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 18:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Prosus Bearer and Registered (N) Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de