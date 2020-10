BAADER BANK belässt Jungheinrich AG auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Jungheinrich trotz guter Eckdaten zum dritten Quartal aus Bewertungsgründen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller habe insbesondere mit seiner operativen Ergebnismarge (Ebit) positiv überrascht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem liege das neue Gewinnziel im Rahmen des abermals angehobenen Jahresausblicks deutlich über der Konsensschätzung. Nach dem bereits starken Kursanstieg sei die Aktie aber nicht mehr günstig./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 07:53 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Jungheinrich Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de