Possehl Erzkontor übernimmt Mehrheitsanteile am Mineralmahlwerk Hamm (FOTO)

Lübeck (ots) - Das Possehl Erzkontor hat die Mehrheitsanteile am Mineralmahlwerk Hamm (MMW) übernommen. Der weltweit tätige Rohstoffhändler stärkt damit seine Kompetenz als Aufbereiter von Rohstoffen und schafft für seine Kunden ein zusätzliches integratives Angebot.



"Wir wollen unseren Kunden zukünftig nicht nur als Rohstoff-Händler zur Seite stehen, sondern auch mehr Wertschöpfung für sie generieren", sagt Jan Weber, Chief Executive Officer (CEO) beim Erzkontor. "Mit dem Zukauf des Mineralmahlwerks Hamm erweitern wir unser Angebot und bieten vom Sourcing über die Finanzierung, den Handel und die Logistik bis hin zur Aufbereitung und Distribution das Rundum-Sorglos-Paket aus einer Hand an. Zudem ist das MMW auch in der Aufbereitung und dem Recycling von Rohstoffen tätig - einem Feld, in dem wir ebenfalls wachsen und uns stärker engagieren wollen", so Weber.