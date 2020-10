---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation



Frankfurt, 22. OKTOBER 2020



Netzwerkbetreiber bleiben größte Position im Infrastrukturfond Ve-RI Listed Infrastructure



* Letzte quartalsweise Reallokation des Ve-RI Listed Infrastructure für 2020 abgeschlossen



* Netzwerkbetreiber und Eisenbahnunternehmen bleiben die am Stärksten gewichteten Sektoren



* Italien und Japan sind die bevorzugten Regionen



Im Zuge der letzten quartalsweisen, rein regelbasierten Reallokation des Ve-RI Listed Infrastructure (DE0009763342 [R] und DE000A0MKQN1 [I]) wurden sieben der dreißig im Portfolio befindlichen Titel ausgetauscht und die Gewichtung der einzelnen Werte zueinander wieder ausgeglichen.

Der Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen aus dem Bereich Kerninfrastruktur. Darunter versteht man Netzwerkbetreiber für Energie und Rohstoffe, wie Strom, Öl und Gas sowie zur Kommunikation, aber auch Betreiber von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunneln und Brücken fallen darunter. Diese Unternehmen zeichnet aus, dass sie über einen stabilen Cashflow aus langfristigen Nutzungsverträgen verfügen. Weiterhin ist absehbar, dass die aktuell weltweit angelegten Konjunkturprogramme auch in den Ausbau von Infrastrukturen fließen werden, was dieser Assetklasse zugutekommen sollte.



Regelbasiertes Vorgehen



Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von La Française Asset Management das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Value-Bewertungen kommen dabei die rein quantitativen Kriterien Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die 30 Top-Werte werden quartalsweise und gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen.



Netzwerkbetreiber und Eisenbahn dominieren



Bei der Sektorverteilung dominieren weiterhin mit rund 37 Prozent die Netzwerkebetreiber. Neu aufgenommen wurde beispielsweise aus diesem Sektor das japanische Stromversorgungsunternehmen Tohoku Electric Power. Dabei handelt es sich um einen der zehn größten Energieversorger Japans. Auf Platz zwei der Sektoren bleiben die Eisenbahnunternehmen mit etwas mehr als 23 Prozent. "Die hohe Gewichtung auf Netzwerkbetreiber wirkte sich positiv auf die Fondsentwicklung aus. Auch die deutliche Untergewichtung bei Mautstraßen stellte sich im Rückblick auf das vergangene Quartal als sinnvoll heraus. Unser regelbasierter Investmentprozess hat hier die richtigen Signale generiert", so Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager des Ve-RI Listed Infrastructure.