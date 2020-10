Darum könnte der EUR/USD jetzt richtig durchstarten

Die Aktienmärkte zeigen sich weiterhin hin- und hergerissen zwischen den Gefahren, die durch die steigenden Neuinfektionszahlen entstehen können, und den Chancen, die sich durch die Verabschiedung eines weiteren Konjunkturpaketes durch die US-Regierung ergeben.

Vor dem Start des offiziellen Börsenhandels in den USA zeigten sich die Aktienmärkte gestern wieder belastet. In den vergangenen Tagen ist es immer wieder zu teils scharfen Rücksetzern gekommen. Doch eine klare Korrekturbewegung hat sich daraus nicht entwickelt. Zwar fielen die Kurserholungen immer kürzer aus, so dass sich tiefere Hochs bildeten, doch für einen klaren Abwärtstrend fehlten die tieferen Tiefs. Dazu beispielhaft der Chart des S&P 500: