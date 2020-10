Pressemitteilung

HPS Home Power Solutions gibt Details zu GLS Crowdfunding bekannt





Berlin, 22. Oktober 2020 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter von Energielösungen für Einfamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger und CO 2 -freier Energie erfüllt, gab heute die Details zum anstehenden Crowdfunding auf der Plattform GLS Crowd bekannt.

Die Zeichnungsfrist für das Crowdfunding der HPS über die Plattform der GLS Crowd beginnt am 03.11. um 10:30 Uhr. HPS plant über das Funding 4 Mio. € einzuwerben. Privatpersonen wird es möglich sein, über ein Nachrangdarlehen der Gesellschaft Beträge zwischen 250 € und 25.000 € zur Verfügung zu stellen. Das Nachrangdarlehen wird bei einer Laufzeit von 5 Jahren mit 7% verzinst, wobei die Tilgung nach 2 Jahren beginnt.

Das Crowdfunding ist ein weiterer Baustein in der Finanzierungsstrategie der HPS, nachdem sie bereits aktuell eine 11 Mio. € Finanzierung in Form eines Wandeldarlehens durch bestehende Investoren umgesetzt hat. Das Crowdfunding wird am 03.11. auf der von der GLS Bank initiierten Plattform starten. Die Seite der GLS Crowd finden Sie hier.

"Als GLS Bank treiben wir die Energiewende seit unserer Gründung voran", sagte Dirk Kannacher, Vorstand der GLS Bank. "Mit Hilfe der von uns initiierten Crowdinvesting-Plattform können Interessierte direkt die Umsetzung zukunftsfähiger Ideen finanzieren und von deren Erfolg profitieren. Dazu gehört auch unser Partner HPS mit ihren Lösungen zur dezentralen Energieversorgung."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team der GLS, nachdem wir im April letzten Jahres bereits ein Crowdfunding über 1,25 Mio. € erfolgreich abschließen konnten. Wir waren sehr beeindruckt von der professionellen und effizienten Durchführung durch die GLS Crowd sowie von der überwältigenden Resonanz seitens der Crowdinvestoren", kommentierte Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer der HPS. "Mit dem neuen Crowdfunding möchten wir weiteren Privatpersonen die Möglichkeit geben, Teil der Energiewende zu werden. Jedes einzelne picea leistet einen erheblichen Beitrag, um dem Klimawandel die Stirn zu bieten, in dem es 3 Tonnen CO 2 jährlich einspart. Mit jedem Unterstützer aus der Crowd kommen wir unserem gemeinsamen Ziel näher, einen erheblichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung zu leisten."