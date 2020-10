WARBURG RESEARCH belässt NEMETSCHEK AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nemetschek vor Zahlen von 52 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bausoftware-Anbieter sollte ähnlich wie im Vorquartal einen um Währungseffekte bereinigten stabilen Umsatz aus eigener Kraft ausweisen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) liege über der Konsensprognose. Angesichts der zu erwartenden Margenverbesserung habe Nemetschek hier Spielraum für ein höheres Jahresziel. Die beibehaltene Anlageempfehlung begründete Wolf mit dem begrenzten Aufwärtspotenzial der Aktie./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Nemetschek Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de