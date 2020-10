Union Investment Renten-Chef über die IWF-Jahrestagung: It’s Mostly Fiscal

Internationaler Währungsfonds im Wandel

Als der Internationale Währungsfonds 1944 unter Beteiligung von John Maynard Keynes ins Leben gerufen wurde, bestand sein Hauptzweck darin, Ungleichgewichte in den Handelsströ­men seiner Mitgliedstaaten zu bewältigen. Mit der zunehmenden Liberalisierung der interna­tionalen Kapitalströme und dem darauffolgenden Zusammenbruch des Systems fester Wechselkurse hat sich vor etwa fünfzig Jahren auch die Rolle des IWF gewandelt. Seither ging es sehr oft darum, Staaten mit überbordender Verschuldung beim Ordnen ihrer Finanzen zu unterstützen – durch Notfallkredite, die unter haushaltspolitischen Auflagen vergeben wurden. Dies erklärt den alten Witz, dass die englische Abkürzung der Institution nicht für „International Monetary Fund“, sondern für „It’s Mostly Fiscal“ stünde. In der Corona-Krisenpolitik der Industrieländer spielt die Fiskalpolitik nun ebenfalls eine Hauptrolle, allerdings anders, als sie der IWF lange Zeit vorsah.

Die Rolle der Geldpolitik