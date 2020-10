DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

MOBOTIX AG: MOBOTIX Videotechnologie zu 100 Prozent NDAA-konform



22.10.2020 / 09:46

Langmeil, 22. Oktober 2020 - Die MOBOTIX AG bestätigt, dass alle MOBOTIX-Produkte und -Systeme den Anforderungen des US-amerikanischen National Defense Authorization Act (NDAA) entsprechen und zu 100 Prozent NDAA-konform sind.



Der NDAA listet - insbesondere im Abschnitt 889 - zum Schutz vor Spionage bestimmte Firmen und Bauteile chinesischer Herkunft auf. Diese dürfen für Telekommunikationsausrüstungen (einschließlich Sicherheitsprodukte) oder Dienstleistungen nicht verwendet werden, um sie US-Bundesbehörden, ihren Auftragnehmern und Zuschuss- oder Darlehensempfängern und mit denen in Verbindung stehenden Einrichtungen zu verkaufen.



MOBOTIX verwendet keine SoC (System on Chip) oder andere Komponenten, die Software von chinesischen Unternehmen verarbeiten können. Darüber hinaus sind MOBOTIX-Produkte, die von unseren OEM-Partnern (Original Equipment Manufacturers) bezogen werden, ebenfalls 100% NDAA-konform. MOBOTIX hat in einem definierten 3-stufigen Selbstzertifizierungsprozess eindeutig nachgewiesen, dass seine Produkte und Systeme keine chinesischen Komponenten enthalten. NDAA-Konformitätsschreiben wurden bereits an mehrere US-Institutionen sowie an wichtige Integrationspartner, die MOBOTIX-Produkte kaufen und installieren, übermittelt.



„MOBOTIX-Technologie ist aus Qualitätssicht sowie in der Daten- und Cybersicherheit weltweit führend. Es war für uns schon immer extrem wichtig, auf Komponenten von risikoreichen Lieferanten zu verzichten. Stattdessen schützen wir die Sicherheit unserer Kunden und Partner durch eigenes Design", erklärt Hartmut Sprave, CTO der MOBOTIX AG.