Tele Columbus AG: Tele Columbus versorgt Haushalte in Sachsen-Anhalt durch regionalen Glasfaserring

Optimales Bandbreitenmanagement und mehr Ausfallsicherheit



Tele Columbus versorgt Haushalte in Sachsen-Anhalt durch regionalen Glasfaserring



- Glasfaser verbindet wichtige Netzstandorte Sachsen-Anhalts

- Kurze Vorlaufzeiten für Kapazitätsanpassungen

- Redundante, ausfallsichere Signalversorgung



Berlin, 22. Oktober 2020. Die Tele Columbus AG hat einen Glasfaserring in Betrieb genommen, der auf einer Länge von über 377 Kilometern viele wichtige Netzstandorte in Sachsen-Anhalt abdeckt. Der Anschluss an den neuen Glasfaserring erlaubt einfach zu skalierende Anbindungen an Internet-Backbones und eröffnet Möglichkeiten eine redundante, zentrale TV-Signaleinspeisung zu verwirklichen.

Die neuen Glasfaserverbindungen werden Kunden der Tele Columbus Gruppe in Sachsen-Anhalt, die TV- und Internetprodukte der Marke PŸUR nutzen, zu Gute kommen. Der Glasfaserring vernetzt die strategisch wichtigen Netzstandorte in Haldensleben, Magdeburg, Burg, Zerbst, Coswig (Anhalt), Wittenberg, Köthen und Bernburg miteinander. Gestiegene Bandbreitennachfragen lassen sich so zeitnah durch die Aufschaltung weiterer Wellenlängen beantworten. Die Signale des Glasfaserrings sind dabei doppelt - also redundant ausgeführt, um jederzeit eine Signalverfügbarkeit auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

In Sachsen-Anhalt betreibt die Tele Columbus Gruppe eine Vielzahl moderner Kabelnetze, bei denen die Verbindungen zum Teil bereits bis in die Gebäude hinein in Glasfasertechnik (FTTB) ausgeführt sind. Überwiegend stehen so derzeit Internetbandbreiten bis 400 Mbit pro Sekunde zur Verfügung, wobei die Netze selbst das technische Potenzial besitzen, auch Gigabitgeschwindigkeiten in die Haushalte zu liefern.