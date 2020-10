DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Sonstiges

FUCHS PETROLUB SE von John Deere als 'Partner-level Supplier' und 'Parts Supplier of the Year' ausgezeichnet



22.10.2020

FUCHS PETROLUB SE von John Deere als "Partner-level Supplier" und "Parts Supplier of the Year" ausgezeichnet



Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS PETROLUB SE ist von John Deere im Rahmen des "John Deere Achieving Excellence"-Programms als "Partner-level Supplier" 2019 und "Parts Supplier of the Year" ausgezeichnet worden. Der Partner-Level-Status ist die höchste Lieferantenbewertung, die Deere & Company vergibt.