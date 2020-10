Wiesbaden (ots) - Vor dem Hintergrund steigender Covid-19-Infektionen in

Deutschland ist die Nachfrage nach ausgewählten Hygieneartikeln und

Lebensmitteln teils deutlich gestiegen. Wie eine Sonderauswertung

experimenteller Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigt, waren die

Verkaufszahlen von Toilettenpapier in der 42. Kalenderwoche vom 12. bis 17.

Oktober 2020 fast doppelt so hoch (+89,9 %) wie im Durchschnitt der

Vorkrisen-Monate August 2019 bis Januar 2020. Der Absatz von

Desinfektionsmitteln lag in der 42. Kalenderwoche knapp drei Viertel (+72,5 %)

und der von Seife knapp zwei Drittel (+62,3 %) über dem Vorkrisen-Durchschnitt.



Auch Verkaufszahlen von Mehl und Hefe deutlich über dem Vorkrisen-Niveau







Sommers, als sich der Absatz von Lebensmitteln weitgehend normalisiert hatte,

leicht überdurchschnittlich. In der 42. Kalenderwoche zog nun auch die Nachfrage

nach bestimmten Lebensmitteln an. So stieg der Absatz von Mehl verglichen mit

dem Vorkrisen-Durchschnitt um mehr als ein Viertel (+28,4 %) und der Absatz von

Hefe um mehr als ein Drittel (+34,8 %). Die Verkaufszahlen von Teigwaren wie

Nudeln waren hingegen leicht unterdurchschnittlich (-0,2 %).



Die Politik und Wirtschaftsverbände sehen die Versorgungslage mit Gütern des

täglichen Bedarfs unterdessen als gesichert und appellieren an die Bevölkerung,

von "Hamsterkäufen" abzusehen.



Methodischer Hinweis:



Die Angaben basieren auf neuen Datenquellen und Methoden. Ausgewertet wurden

digital verfügbare Kassendaten, sogenannte Scannerdaten. Die zugrunde liegenden

Daten basieren auf einer geringen Anzahl von Filialen aus dem gesamten

Bundesgebiet. Sie sind daher eingeschränkt repräsentativ für das Kaufverhalten

in Deutschland. Auswertungen dieser Art haben experimentellen Charakter und sind

Teil eines Projektes im Bereich "Experimentelle Daten", mit dem das Statistische

Bundesamt neue Datenquellen und Methoden erprobt. Ausgewählte Projektergebnisse

werden unter www.destatis.de/exdat vorgestellt.



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



