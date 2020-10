Therma Bright und Orpheus Medica überführen den Speichel-Schnelltest CoviSafe in die formelle Produktentwicklungsphase

Toronto, Ontario--(21. Oktober 2020) – Therma Bright Inc. (TSXV: THRM) („Therma“ oder das „Unternehmen“), ein fortschrittliches Medizintechnik-Unternehmen, und sein Entwicklungspartner, Orpheus Medica Inc. („Orpheus“), freuen sich, den erfolgreichen Abschluss der ersten Machbarkeitsstudien für ihre Kandidaten zur Erkennung von Polypeptiden für CoviSafe bekannt zu geben.

Therma und Orpheus freuen sich außerdem, die Beauftragung von nanoComposix Inc. („nanoComposix”) für die weitere Entwicklung von CoviSafe zu melden. NanoComposix ist hervorragend positioniert, um das letzte Stadium der Entwicklung von CoviSafe zu starten und Therma und Orpheus bei der Definition optimaler Reagenzien und chemischer Stoffe zu unterstützen, die erforderlich sind, um CoviSafe zu einem ultrasensitiven, schnellen, speichelbasierten Lateral-Flow-Test der Point-of-Care-Diagnostik für SARS-CoV-2 zu entwickeln.

NanoComposix ist ein weltweit agierender Lieferant für ein breites Spektrum an präzise konzipierten, hochgradig charakterisierten Nanopartikeln und bietet ein Full-Service-Angebot von Lateral-Flow-Testentwicklungslösungen für seine Medizintechnik-Kunden. NanoComposix verfügt über mehr als zehnjährige Erfahrung in der Herstellung von präzise konzipierten und hochgradig charakterisierten Nanomaterialien für Tausende von Kunden weltweit.

Therma und Orpheus werden die wirtschaftlichen Rechte an dem daraus resultierenden Speichel-Schnelltest CoviSafe behalten. Die Unternehmen werden parallel daran arbeiten, die Entwicklung des Tests vor der klinischen Prüfung für die Einreichung bei Health Canada und der FDA abzuschließen und die europäische CE-Kennzeichnung für die schnellstmögliche Einführung von CoviSafe auf den Märkten zu erhalten.

Rob Fia, der CEO von Therma Bright, merkte dazu an: „Wir freuen uns, dass wir die Machbarkeitsstudie abgeschlossen haben und die nächsten Schritte in der Entwicklung von CoviSafe in Angriff nehmen können. Es ist spannend, mit einem so proaktiven und erfahrenen Team wie nanoComposix zusammenzuarbeiten. nanoComposix wird Therma und Orpheus bei der Beschleunigung der Entwicklung von CoviSafe unterstützen.”