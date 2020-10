GOLDMAN SACHS belässt Unilever NV auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unilever NV nach Zahlen zu Umsatz und Volumina im dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe die Markterwartungen übertroffen und sei - was Herstellung, Angebot und Vertrieb angelangt - zu Wachstum zurückgekehrt, schrieb Analyst John Ennis in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 07:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Unilever Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de