Ostrum AM: Steigende Zinsdifferenz zwischen USA und Europa spiegelt unterschiedliche Konjunkturaussichten wider

Seit Anfang Oktober habe sich die Zinsdifferenz zwischen beiden um 19 Basispunkte ausgeweitet. Das sei besonders nach einer langen Periode des Gleichlaufs bemerkenswert. Die Aktienindizes wiesen eine ähnliche Divergenz auf. Der S&P 500 sei im Oktober um etwa 5% gestiegen, während die europäischen Indizes seitwärts tendierten.

Botte: „Diese Trends an den Finanzmärkten sind Ausdruck des unterschiedlichen Wachstumspfads sowie der Unsicherheit über die künftige Wirtschaftspolitik in beiden Regionen. In Europa stellen die neuen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus eine Bremse für die sich abzeichnende Erholung dar. In Frankreich zum Beispiel deuten die Prognosen des INSEE auf ein Nullwachstum im vierten Quartal hin. Die Wirtschaftsaktivität stagniert bei etwa 5 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.